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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone и iPad

Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение на своих устройствах, сообщается на официальном сайте компании. Речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 г. Это iPhone 5, iPhone 4s, iPad mini первого поколения, iPad 2, а также третьего и четвертого поколений.

В компании объяснили, что это связано со встроенным в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет их нужно перезагружать, в противном случае произойдет сбой доступа в интернет. Он также может затронуть работу приложений AppStore, iCloud, электронной почты и поиска сайтов. По данным Apple, для корректной работы устройств необходимо установить программное обеспечение 10.3.4 или 9.3.6. версий.

11 сентября 2019 г. компания представила три новых iPhone – iPhone 11, а также iPhone 11 Pro и его увеличенную версию, которая названа iPhone 11 Pro Max. По итогам IV квартала выручка Apple составила $64 млрд (+2% год к году). Чистая прибыль сократилась на 4% до $13,7 млрд.

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