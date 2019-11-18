ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки из-за жалоб на цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Санкт-Петербургу после жалоб на цены возбудила дела в отношении двух поставщиков гречки. Как сообщили в ведомстве, речь идет об «Агро-альянсе» и «Компании «Ангстрем трейдинг». Дела возбуждены по признакам нарушения закона о торговле.
В ходе проверки ФАС выяснила, что указанные поставщики формируют цены для различных ритейлеров по-разному. Таким образом, в действиях компаний содержатся признаки создания дискриминационных условий, говорится в сообщении ФАС. Представители компаний сообщили РБК, что не согласны с претензиями ведомства.
В начале ноября Российский союз мукомольных и крупяных предприятий обратился в ФАС с жалобой на повышение цен на гречку в России. Ведомство организовало проверки, направив официальные запросы в торговые сети.
7 ноября Росстат сообщил об увеличении в октябре цен на гречку на 7,3%. Рост цен наблюдается в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость выросла более чем на 7,3%. В октябре сотрудники пяти крупных розничных сетей также сообщили «Ведомостям», что поставщики подняли цены на гречневую крупу. Представитель «Ашана» уточнял, что речь идет о росте на 20–25%. По его словам, до этого повышений не было с 2017 г. Представители других крупных сетей также получили аналогичные уведомления от поставщиков.