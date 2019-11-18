ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки из-за жалоб на цены

7 ноября Росстат сообщил об увеличении в октябре цен на гречку на 7,3%. Рост цен наблюдается в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость выросла более чем на 7,3%. В октябре сотрудники пяти крупных розничных сетей также сообщили «Ведомостям», что поставщики подняли цены на гречневую крупу. Представитель «Ашана» уточнял, что речь идет о росте на 20–25%. По его словам, до этого повышений не было с 2017 г. Представители других крупных сетей также получили аналогичные уведомления от поставщиков.