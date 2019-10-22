Гречка на грани нервного срыва

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Андрей Гордеев / Ведомости

Гречневый рынок лихорадит раз в 2–3 года. В 2015 г. на волне очередного гречневого ажиотажа из-за снижения урожая пенсионерка из Нижегородской области потратила четыре пенсии на 320 кг гречки. И не зря: цена на нее в августе 2016 г. достигла рекордных 95 руб. за 1 кг. Правда, инвестиции не оправдали себя – оказалось, что столько гречки пенсионерке не нужно, хранить ее негде, и женщина в итоге попросила региональные власти выкупить у нее крупу или предоставить место для ее хранения.

После повышения цены у колхозников, как водится, вернулось и желание заработать на гречке, и они расширили посевы – в 2017 г. почти в 1,5 раза до 1,7 млн га, а урожай достиг рекордных 1,5 млн т. Это привело к избытку крупы на рынке и обвалу цен. Не видя выгоды в гречке, колхозники стали сокращать посевы, и розничная цена последние два года оставалась стабильной – на уровне 50–55 руб. за 1 кг, свидетельствует Росстат.