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ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко. Жалоба поступила от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП).

Жалоб на рост потребительских цен на гречневую крупу в ФАС пока не поступало, добавила Мирочиненко. Тем не менее ведомство проведет проверку как на уровне производителей гречихи, так и на уровне ее переработчиков.

РСМКП опубликовал обращение к руководителю ФАС Игорю Артемьеву 28 октября. В нем союз сообщил, что в последние недели в России зафиксирован «неконтролируемый рост цен на гречиху», который сельхозтоваропроизводители объясняют низким урожаем текущего года.

Накануне, 7 ноября, Росстат сообщил, что в России в октябре цены на гречку увеличились на 7,3%. Рост цен наблюдается в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость выросла более чем на 7,3%. В октябре сотрудники пяти крупных розничных сетей также сообщили «Ведомостям», что поставщики подняли цены на гречневую крупу. Представитель «Ашана» уточнял, что речь идет о росте на 20–25%. До этого повышений не было с 2017 г., говорил он. Представители других крупных сетей также получила аналогичные уведомления от поставщиков.