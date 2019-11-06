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Инфляция замедлилась до 3,8%

Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%, свидетельствуют данные Росстата. За месяц потребительские цены выросли на 0,1% после снижения в августе и сентябре.

Цены на продовольственные товары в октябре выросли на 4,6% в годовом выражении, на непродовольственные – на 1,4%. Особенно заметно подорожала гречка – на 7,3% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились еще сильнее.

В ноябре Минэкономразвития ожидает месячную инфляцию на уровне 0,3%, а годовую – на уровне 3,5–3,6%. По итогам года ведомство прогнозирует снижение инфляции до 3–3,3%.

Аналитики ЦБ считают, что в январе следующего года инфляция опустится до 3% под действием дезинфляционных факторов и в связи с уходом эффекта от повышения ставки НДС. Возврат инфляции к цели в 4% произойдет к концу 2020 г.