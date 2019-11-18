«Нафтогаз» пообещал ответить «Газпрому» в ближайшее время

В понедельник, 18 ноября, «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. по спросу в ЕС. Как сообщили в компании, обязательным условием сделки является взаимный отказ от претензий в международном арбитраже, а также отмена «решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».