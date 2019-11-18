«Нафтогаз» пообещал ответить «Газпрому» в ближайшее время
«Наконец получили от «Газпрома» предложение, о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения). Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время», – написал Витренко. В компании обратили внимание, что «Газпром» прислал предложение по факсу.
В понедельник, 18 ноября, «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт на транзит газа или заключить новый на ближайший год с учетом прогноза на 2020 г. по спросу в ЕС. Как сообщили в компании, обязательным условием сделки является взаимный отказ от претензий в международном арбитраже, а также отмена «решения антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа и отзыв ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».
Срок контракта на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря 2019 г. Ранее Москва и Киев начали переговоры об условиях транзита. Москва предложила отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, «Газпром» ранее заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа. Общая сумма компенсаций и штрафов, которые Украина рассчитывает взыскать с «Газпрома», превышает $22 млрд. Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.