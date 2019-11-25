Правообладатели пригрозили Telegram жалобой властям США из-за пиратских книг

В этой связи АЗАПИ для борьбы с пиратством предлагает Telegram внедрить в мессенджер технологию «цифрового отпечатка», рассказал Рябыко. Если мессенджер откажется от этого предложения, то АЗАПИ намерена обратиться в Торговую палату США, Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Американскую ассоциацию книгоиздателей, чтобы уведомить «о существенных рисках как для правообладателей, так и для инвесторов TON из-за создания неподконтрольного механизма, обеспечивающего отмывание преступных доходов».