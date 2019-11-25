Правообладатели пригрозили Telegram жалобой властям США из-за пиратских книг
Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила администрации мессенджера Telegram письмо с жалобой на пиратский контент и предложением ввести технологию «цифрового отпечатка». Об этом сообщил «Коммерсанту» руководитель АЗАПИ Максим Рябыко.
По его словам, в жалобе говорится, что на нелегальном контенте специализируются 170 Telegram-каналов, аудитория которых исчисляется «несколькими миллионами» пользователей. Большинство каналов и сам Telegram не реагируют на обращения правообладателей, отмечается в письме. Также в нем указывается на планы мессенджера запустить децентрализованную цифровую валюту Telegram Open Network (TON), которая «станет идеальным инструментом для монетизации на контрафактном контенте на анонимной основе».
В этой связи АЗАПИ для борьбы с пиратством предлагает Telegram внедрить в мессенджер технологию «цифрового отпечатка», рассказал Рябыко. Если мессенджер откажется от этого предложения, то АЗАПИ намерена обратиться в Торговую палату США, Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Американскую ассоциацию книгоиздателей, чтобы уведомить «о существенных рисках как для правообладателей, так и для инвесторов TON из-за создания неподконтрольного механизма, обеспечивающего отмывание преступных доходов».
На письмо АЗАПИ в Telegram пока не ответили, сказал Рябыко. На запрос «Коммерсанта» администрация мессенджера также не ответила.
В октябре SEC добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты, который планировал Telegram. Компания начала привлекать капитал для разработки блокчейн-платформы TON еще в январе прошлого года.
АЗАПИ представляет интересы крупных книжных издательств – «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус». В сентябре издательства совместно с этой ассоциацией подписали антипиратский меморандум с социальной сетью «В контакте». По условиям меморандума соцсеть должна была внедрить технологию, предотвращающую пиратство.