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Комиссия по ценным бумагам США приостановила выпуск криптовалюты от Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась от суда временного судебного запрета в отношении двух компаний — Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. на выпуск ими криптовалюты, говорится в сообщении ведомства.

Telegram Group Inc. и ее дочерняя компания TON Issuer Inc. начали привлекать капитал в январе 2018 г. для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) командой Павла Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг, обещала компания. Криптовалюта для обращения в TON называется Gram. TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространенных сейчас блокчейнов Bitcoin и Ethereum, обещала команда Telegram, и, более того, сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.

В сентябре Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию платформы, гораздо позднее, чем обещала инвесторам. Закрытое тестирование TON началось в апреле 2019 года. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить до 31 октября 2019 г. рабочую блокчейн-сеть. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в закрытом режиме продали 2,9 млрд Grams 171 покупателям по всему миру, в том числе 1 млрд Grams 39 покупателям из США, пишет SEC. Валюта должна поступить на счета покупателей не позднее 31 октября, после чего они смогут продать миллиарды Grams на открытом рынке США, добавляет комиссия. «Мы намерены предотвратить наводнение нашего рынка валютой, которую считаем незаконно проданной», — указано в сообщении.

Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. не зарегистрировали выпуск криптовалюты, хотя бы обязаны это сделать, указывает комиссия, в частности, они якобы не предоставили инвесторам достаточно информации о своем финансовом состоянии, менеджменте компаний, факторах риска и пр.

Иск SEC грозит компаниям полным запретом выпуска криптовалюты, штрафами и прочими наказаниями.