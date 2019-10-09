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Ассоциация американских лейблов пожаловалась на музыкальное пиратство в Telegram

Ассоциация американских звукозаписывающих компаний (RIAA) направила правительству США доклад о проблемах с пиратством. Об этом издание Torrentfreak сообщило 2 октября. Первым из российских СМИ на публикацию обратила внимание Роскомсвобода.

Среди жалоб на десятки торрент-трекеров, стриминговые сервисы, пиратские музыкальные сайты и обычные магазины присутствует и жалоба на мессенджер Telegram. По информации RIAA, Telegram позволяет пользователям распространять музыкальные файлы. Отдельные Tetegram-каналы выкладывают новые альбомы музыкантов, сетуют в ассоциации.

RIAA не предъявляет претензии к Telegram, отмечается в докладе, однако правообладатели недовольны нелегальным распространением музыки. В докладе говорится, что ассоциация направила мессенджеру 18 000 запросов на удаление нелегального контента, но почти все они не были удовлетворены. Telegram перенаправлял запросы владельцам каналов, те в свою очередь не спешили их исполнять.

В сентябре «Ведомости» писали, что пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами, так как издатели и соцсеть ввели предварительную проверку при загрузке файлов. Антипиратский меморандум «В контакте» заключила с крупнейшими книжными издательствами России и их интернет-магазинами – «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес».