Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами

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Евгений Разумный / Ведомости

Социальная сеть «В контакте» (принадлежит Mail.ru Group) заключила антипиратский меморандум с крупнейшими книжными издательствами России и их интернет-магазинами. Соглашение подписали «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес», а также Ассоциация по защите прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы издателей, рассказали «Ведомостям» представители этих организаций. Представитель «В контакте» это не комментирует.

«В контакте» – крупнейшая социальная сеть в России, по данным Mediascope, хотя бы раз в день ею пользуется 22,2 млн жителей крупных городов страны (статистика за июнь 2019 г. по пользователям 12–64 лет). Еще несколько лет назад пользователи соцсети массово загружали на эту платформу нелегальные копии музыки, фильмов, сериалов и книг. В 2010–2015 гг. торговое представительство США в ежегодных отчетах называло «В контакте» одним из крупнейших пиратских сайтов в мире. Правообладатели неоднократно судились с соцсетью, но суды, как правило, решали, что пиратские ссылки размещают сами пользователи, а «В контакте» только добросовестный посредник. Тем не менее конфликты с правообладателями сильно мешали бизнесу соцсети. В первую очередь в 2016 г. она договорилась о совместном удалении нелегальных треков с крупнейшими музыкальными издателями, а затем запустила платный музыкальный сервис Boom – частью доходов от этого проекта соцсеть делится с авторами песен. Постепенно «В контакте» стала налаживать отношения и с продюсерами – по их жалобам соцсеть удаляет конкретные нелегальные копии фильмов и сериалов. С частью продюсеров и телеканалов соцсеть договорилась и об автоматическом удалении пиратских копий. Меморандум с книжными издателями – следующий шаг в этом направлении.