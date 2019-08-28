Поисковые системы в России не смогут выдавать ссылки на пиратский контент

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Роскомнадзор под руководством Александра Жарова модерировал процесс разработки новых антипиратских поправок Евгений Разумный / Максим Стулов / Ведомости

Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, говорится в поправках в закон «Об информации». Они разработаны совместно сотрудниками крупнейших телекомпаний, онлайн-кинотеатров, а также «Яндекса» и Mail.ru Group, модерировал процесс Роскомнадзор. «Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подтвердили три участника рабочей группы.

У правообладателей в России уже есть возможность оперативно блокировать доступ к самой странице с пиратским контентом, но не удалять ссылки на такую страницу в поисковиках. С 2017 г. правообладатели стали все чаще называть одним из основных источников распространения нелегальных копий контента как раз поисковики – блокировать только сами пиратские сайты неэффективно, если пользователь легко находит новые, настаивали медиакомпании. Интернет-компании возражали, что только суд может решить, является ли тот или иной сайт пиратским, а задача поисковиков – находить всю информацию в сети. В 2018 г. это противостояние дошло до того, что под угрозой блокировки оказался весь видеораздел «Яндекса». В итоге медиакомпании и интернет-холдинги сели за стол переговоров и подписали антипиратский меморандум о досудебном удалении пиратских ссылок из поисковиков. Распространяется этот механизм не на весь контент, а только на фильмы и сериалы и лишь на тех правообладателей, которые подписали меморандум, а это в первую очередь телехолдинги и легальные онлайн-кинотеатры.

Теперь поправками помимо сериалов и фильмов защищаются легальные копии книг, музыки, программного обеспечения, исключение сделано только для фотографий. И эти нормы распространяются не только на «Яндекс» и Mail.ru Group, которые подписали меморандум и удаляют ссылки, но и на Google, который сейчас работает с российскими правообладателями по нормам американского акта «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA). У него есть специальная электронная форма, через которую правообладатели могут пожаловаться на пиратов. Поисковик при этом сам решает, как быстро реагировать на жалобы и блокировать ссылки.