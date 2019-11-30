Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

«Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд кубометров каждая.