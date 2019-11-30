Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Церемония запуска газопровода «Турецкий поток» состоится 8 января 2020 г. в Стамбуле, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он объявил 30 ноября во время подключения Трансанатолийского газопровода к Трансадриатическому трубопроводу в турецкой провинции Эдирне, передает газета DailySabah.
Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент Владимир Путин примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока».
На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что обе нитки газопровода заполнены газом, начиная от береговых объектов около Анапы и заканчивая приемным терминалом у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. Компания завершает пусконаладочные работы на турецкой территории.
«Турецкий поток» — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы. Мощность первой и второй ниток составит по 15,75 млрд кубометров каждая.