«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»
«Газпром» завершил пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Об этом говорится в сообщении компании, передает «Интерфакс». Газопровод планируется запустить до конца 2019 г.
По данным компании, сейчас газом заполнены обе нитки газопровода, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. Компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания в России готовы к эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции, отмечается в сообщении.
Проект «Турецкий поток» был инициирован в 2015 г., когда «Газпром» экспортировал в Турцию около 27 млрд куб. м газа в год при общем потреблении в стране около 46,6 млрд куб. м. Стоимость строительства морской части «Турецкого потока» оценивалась в сумму около $7 млрд, проектная мощность каждой из двух ниток – 15,75 млрд куб. м. По одной из них газ транзитом должен пойти в страны Юго-Восточной Европы, но первая нитка предназначена для поставок исключительно на рынок Турции.