«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

Проект «Турецкий поток» был инициирован в 2015 г., когда «Газпром» экспортировал в Турцию около 27 млрд куб. м газа в год при общем потреблении в стране около 46,6 млрд куб. м. Стоимость строительства морской части «Турецкого потока» оценивалась в сумму около $7 млрд, проектная мощность каждой из двух ниток – 15,75 млрд куб. м. По одной из них газ транзитом должен пойти в страны Юго-Восточной Европы, но первая нитка предназначена для поставок исключительно на рынок Турции.