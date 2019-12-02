Немецкая Bild узнала детали санкций США против «Северного потока-2»

Законопроект о санкциях подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. В середине июня он был внесен в конгресс США. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов для тех лиц, которые продают или сдают в аренду суда, используемые для прокладки глубоководных трубопроводов. Среди компаний, которые могут попасть под санкции, источники издания указывают швейцарскую Allseas, специализирующуюся на укладке под водой труб и кабелей. Bild пишет, что под угрозой также находятся несколько немецких компаний, работающих вместе с «Газпромом». О том, что эти компании могут попасть под санкции ранее писал журнал Foreign Policy со ссылкой на копию законопроекта.