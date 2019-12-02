Немецкая Bild узнала детали санкций США против «Северного потока-2»
Санкции в адрес проекта российского газопровода «Северный поток-2» затронут компании, участвующие в его строительстве. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники. Информацию о санкциях подтвердил глава сенатского комитета по международным делам Джим Риш во время своего выступления на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).
Положение о санкциях войдет в военный бюджет США. Риш объяснял это решение тем, что трубопровод могут достроить до конца года, а времени на на подготовку какого-то отдельного санкционного документа у властей нет. По данным источников издания, военный бюджет могут принять до 25 декабря.
«Северный поток – 2» – новая экспортная труба «Газпрома», которая должна напрямую соединить Россию и Германию. Мощность новых ниток газопровода – 55 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что две нитки газопровода повторят маршрут уже проложенного по дну Балтийского моря «Северного потока». Стоимость строительства морского участка новой трубы «Газпром» оценивал примерно в 9 млрд евро. Планировалось, что газопровод запустят до конца 2019 г. В конце ноября курирующий в правительстве ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак сообщал «Интерфаксу», что газопровод заработает в середине 2020 г.
Законопроект о санкциях подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. В середине июня он был внесен в конгресс США. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов для тех лиц, которые продают или сдают в аренду суда, используемые для прокладки глубоководных трубопроводов. Среди компаний, которые могут попасть под санкции, источники издания указывают швейцарскую Allseas, специализирующуюся на укладке под водой труб и кабелей. Bild пишет, что под угрозой также находятся несколько немецких компаний, работающих вместе с «Газпромом». О том, что эти компании могут попасть под санкции ранее писал журнал Foreign Policy со ссылкой на копию законопроекта.