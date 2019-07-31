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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет по международным отношениям сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2», передает Reuters. За законопроект проголосовали 20 членов комитета, против – двое. Далее документ должен получить поддержку сената и палаты представителей и подпись президента США Дональда Трампа.

Законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. В середине июня он был внесен в конгресс США. В документе отмечается, что Россия продолжает «подрывать мир и безопасность в Европе», используя энергию в качестве геополитического оружия.

Разработанные Крузом и Шахином санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов для тех лиц, которые продают или сдают в аренду суда, используемые для прокладки глубоководных трубопроводов. Под ограничения попадают швейцарская Allseas и итальянская Saipem, которые получили контракты на прокладку труб для «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы состаляет 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его планируется достроить до конца 2019 г.