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Законопроект о санкциях против «Северного потока-2» внесен в конгресс США

Ведомости
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В конгресс США внесен законопроект о введении ограничительных мер против проекта «Северный поток-2» и иных российских газопроводов, говорится в заявлении сенатора Джона Барассо на его сайте.

В документе отмечается, что «европейские союзники США все больше зависят от российского газа», при этом Россия продолжает «подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести санкции против «Северного потока-2», который делает Германию «заложником» России.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», который должен соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Его морская часть проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км.

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Политика
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Абрамович пожертвовал $5 млн на борьбу с антисемитизмом

Ведомости
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Миллиардер Роман Абрамович, состояние которого Forbes оценивает в $12,4 млрд, пожертвовал $5 млн организации, борющейся с антисемитизмом, – Еврейскому агентству для Израиля, передает The Jerusalem Post. Представитель предпринимателя подтвердил РБК эту информацию.

Как отмечает издание, Абрамович сделал пожертвование из-за роста антисемитских настроений в европейских странах и США. «Восхищен решительностью Абрамовича в борьбе с антисемитизмом и благодарю его за взнос в адрес агентства и его усилия по обеспечению безопасности евреев по всему миру», – заявил газете руководитель организации Ицхак Герцог. Всего на благотворительность Абрамович потратил $2,5 млрд, подсчитала Jerusalem Post.

По данным Forbes, доля Абрамовича в металлургической и горнодобывающей компании Evraz оценивается в 2,73 млрд фунтов ($3,55 млрд). Среди активов Абрамовича The Times ранее называл вторую по величине яхту в мире, лайнер Boeing 767 и обширную коллекцию предметов искусства.

Абрамович получил гражданство Израиля в 2018 г.

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Голикова предложила новый вид социального страхования

Ведомости
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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК. С его помощью предполагается финансировать услуги по постоянному уходу за пациентами, которые нуждаются в подобной помощи. По ее словам, эта идея не потребует введения дополнительных сборов и налогов. Новый вид страхования будет работать в рамках действующей системы.

Проработкой этого поручения должна заняться рабочая группа, в которую войдут главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, представители Минтруда, Минздрава, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и эксперты, сообщили изданию в пресс-службе совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее министр труда Максим Топилин рассказывал ТАСС, что система социального навигатора по уходу за пожилыми людьми на дому будет функционировать в рамках Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России и будет включать новые системы предоставления услуг для пожилых граждан и для инвалидов.

Эти меры предполагается реализовать в рамках нацпроекта «Демография», рассчитанного на 2019»2024 гг. Его бюджет составит 3,1 трлн руб. Куратором нацпроекта является Голикова, руководителем – Топилин.

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Экономика
Новости

Россия и ЕС создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перевод расчетов за энергоносители в евро и рубли, передает ТАСС. Стороны договорились сформировать рабочую группу, которая займется выработкой практических шагов по этому вопросу.

На встрече Силуанов и Шефчович пришли к выводу, что использование национальных валют при расчетах является взаимовыгодным и снижает риски для предпринимателей России и ЕС, рассказал журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

В ходе переговоров также обсуждался вопрос участия европейского бизнеса в реализации национальных проектов. Силуанов заверил Шефчовича в том, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве и препятствий для участия иностранных компаний в нацпроектах нет.

В целом стороны выразили надежду на более тесное экономическое сотрудничество между Россией и Евросоюзом, отметил Лавров. Силуанов и Шефчович также, по словам пресс-секретаря, высказались за увеличение товарооборота и реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Саакашвили заявил о выдвижении в Раду

Ведомости
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список своей партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду Украины. Об этом он сообщил на брифинге 13 июня, передает «РИА Новости». В первую пятерку также вошли бывший депутат Рады Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе и шахматистка Наталья Жукова.

Саакашвили отметил, что при регистрации в качестве кандидата в депутаты у него могут возникнуть проблемы из-за того, что он проживал на Украине не последние пять лет, а меньше. В таком случае политик пообещал обратиться в суд и выполнить любое его решение.

В конце мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день после этого политик прилетел в Киев.

Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента, но документ официально опубликован не был.

10 цитат Михаила Саакашвили

Новости СМИ2
Финансы
Новости

ЦБ разработал методички по финансовой грамотности для начальной школы

Ведомости
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Центробанк России разработал учебно-методический комплект «Введение в финансовую грамотность», говорится на странице регулятора в Facebook. Он предназначен для начальной школы, отмечается в сообщении.

В комплект входят учебное пособие, практикум, рабочие тетради для школьников 1 — 4 классов и методический сборник для учителей. В сборник включены семь тем. «Учебные материалы написаны доступным языком и дополнены иллюстрациями, а многие задания представлены в игровой форме, чтобы при выполнении ученики использовали творческий подход», — говорится в сообщении регулятора.

В декабре 2018 г. первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на совещании премьера Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил о необходимости начинать обучение финансовой грамотности россиян уже со школы. По словам Силуанова, от уровня финансовой грамотности зависит благосостояние людей и семейный бюджет. По этой причине Минфин, ЦБ и другие ведомства приняли план по повышению финансовой грамотности. «Речь идет и о введении в образовательные стандарты и учебные материалы соответствующих параметров в части обучения финансовой грамотности наших школьников», – говорил Силуанов.

Технологии
Новости

Ученые оценили вред экологии от майнинга криптовалют

Ведомости
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По данным на ноябрь прошлого года, компьютерная техника, используемая для добычи биткойнов, выделяла столько же углекислого газа, сколько некоторые страны, например Иордания или Шри-Ланка. Об этом сообщает издание Zeit Online со ссылкой на исследование Мюнхенского технического университета.

Авторы доклада подсчитали, что компьютеры в процессе майнинга биткойнов потребляют около 45,8 трлн кВт\ч энергии в год. При этом они выделяют от 22 до 22,9 млн т углекислого газа в год, что равняется углеродному следу небольшой страны. Исследователи также выяснили, что больше всего биткойнов добывается в Исландии, где используются возобновляемые природные ресурсы.

Биткойн в последнее время возобновил рост, на момент публикации он стоил на бирже Coindesk $8177,69. В мае его цена поднималась выше $9000 впервые за год.

Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 г., когда перешагнул отметку в $20 000. Однако потом он начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до $13 000. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000.

Кто разбогател на криптовалюте

Политика
Новости

США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе

Ведомости
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В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона. Он упомянул, что видел отчеты, в которых экипаж одного из танкеров сообщил, что судно получило повреждение от торпеды или мины.

По его словам, США будут расследовать этот инцидент, а мера возмездия будет определяться найденными уликами, указывающими на Иран, и реакцией других стран Персидского залива.

Источник CBS в Пентагоне также подверг сомнению заявления иранской стороны о спасении 44 моряков с танкеров. По мнению Пентагона, у спасенных не было выбора. В таком случае грань между «спасением и задержанием очень тонка», подчеркнул он.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Как стало известно позже, одно из двух судов арендовала японская транспортная компания Kokuka Sangyo. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. По предварительным данным, один из танкеров затонул.

По данным агентства IRNA, после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Как рассказал «РИА Новости» представитель Frontline, на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.

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Технологии
Новости

«В контакте» разрешила продавать группы и публичные страницы

Ведомости
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Социальная сеть «В контакте» сняла запрет на продажу сообществ, следует из правил пользования сервисом. «Мы знаем, что вы вкладываете много сил в развитие групп и публичных страниц – и совершенно обоснованно хотите распоряжаться результатом своего труда так, как вам это угодно», – отмечается в сообщении соцсети.

При этом в рекомендации по продаже групп и публичных страниц подчеркивается, что смена тематики сообщества по-прежнему запрещена правилами «В контакте». Также там говорится, что соцсеть не выступает стороной или гарантом в сделке по продаже сообщества, а передать права на группу или публичную страницу может только их истинный владелец.

Сделки рекомендуется совершать с заключением договора. Для этого «В контакте» предлагает воспользоваться подготовленной ей формой. Соцсеть советует привлекать к сделке юриста и гаранта.

Кроме того, перед сделкой нужно проверить, привязано ли сообщество к юридическому лицу, говорится в сообщении соцсети. В мае «В контакте» разрешила в тестовом режиме привязывать к юрлицу сообщества от 10 000 подписчиков. В перспективе это поможет продавать группы и публичные страницы, а также разрешать спорные вопросы между основателями паблика.

Бизнес
Новости

Новак заявил о готовности продлить контракт с Украиной на транзит газа

Ведомости
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Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях, сообщил министр энергетики Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. «Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта», – сказал Новак.

Министр подчеркнул, что одним из условий перезаключения контракта является урегулирование судебных претензий.

Кроме того, Россия готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 г., добавил Новак. Он отметил, что сейчас Киев получает российский газ реверсом, поэтому он обходится стране несколько дороже, чем при прямых поставках. «По нашим оценкам, как озвучивал [предправления "Газпрома" Алексей] Миллер, "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителя Украины до 25% от сегодняшнего уровня», – сказал министр.

Новак также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будет обсуждаться вопрос транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.

Бизнес
Новости

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Ведомости
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Минфин доработал законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете, пишет РБК. Согласно тексту документа, копия которого есть у издания, онлайн-торговля алкогольными напитками начнется 1 января 2020 г. На первом этапе, с 1 января 2020 г. до 1 января 2021 г., продавать в сети можно будет только вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, отмечается в документе. На втором этапе, до 1 января 2023 г., в сети будет разрешена продажа пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и продукции сельскохозяйственных компаний, производящих вина.

При этом торговые сети на протяжении этих двух этапов не смогут продавать алкоголь через интернет.

Для того чтобы компании начать продажи алкоголя в интернете, необходимо будет подать заявку на включение в специальный реестр Росалкогольрегулирования (РАР), а также зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru. Оплата товара будет происходить при получении.

Новую версию законопроекта уже одобрили Минпромторг и Минсельхоз, уточняет РБК. В пресс-службе Минфина сообщили, что нынешняя версия законопроекта после согласования будет дорабатываться и снова проходить межведомственное согласование. В документ будут «вноситься несущественные правки, больше технического характера», отметили в министерстве.

В России онлайн-продажи алкоголя были ограничены постановлением правительства в 2007 г. В 2014 г. группа депутатов предлагала ужесточить дистанционную продажу алкоголя. Представители бизнеса, напротив, просили снять ограничения. В августе 2015 г. «Опора России» направила в РАР письмо с соответствующей просьбой. Разработку законопроекта поручили Минфину.

Политика
Новости

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Ведомости
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Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо». По данным портала, активиста Вячеслава Стеблина признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения мероприятия). Ему присудили штраф в размере 150 000 руб.

В картотеке Таганского районного суда есть информация лишь о том, что дело Стеблина зарегистрировано и находится у судьи.

По данным «ОВД-инфо», Стеблина за участие в митингах штрафуют повторно. Первый раз его осудили по митинговой статье (ст. 19.3, ч. 5 о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции) за участие в акции «Он нам не царь», которая не была согласована со столичными властями и прошла 5 мая 2018 г. Тверской районный суд тогда оштрафовал активиста на 15 000 руб. Свою вину Стеблин не признал.

Группа журналистов и активистов, среди которых были Илья Азар, Евгений Берг, Лев Пархоменко, 10 июня объявила в Facebook о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Мэрия Москвы эту акцию не согласовала. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у станции метро «Чистые пруды». «ОВД-инфо» передавало, что было задержано 549 человек. МВД отчиталось о 200 задержанных. Вечером 12 июня ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены. По версии «ОВД-инфо», в полиции осталось пятеро.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Журналист связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

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