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Законопроект о санкциях против «Северного потока-2» внесен в конгресс США

В конгресс США внесен законопроект о введении ограничительных мер против проекта «Северный поток-2» и иных российских газопроводов, говорится в заявлении сенатора Джона Барассо на его сайте.

В документе отмечается, что «европейские союзники США все больше зависят от российского газа», при этом Россия продолжает «подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести санкции против «Северного потока-2», который делает Германию «заложником» России.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», который должен соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Его морская часть проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км.