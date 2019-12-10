Бизнес

Операторы связи потратили на оборудование для закона Яровой 10 млрд рублей

Ведомости
Ведомости

Российские операторы связи купили у госкорпорации «Ростех» оборудование на 10 млрд руб. для исполнения требований закона Яровой. Об этом рассказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергей Сахненко во время конференции «Электроника в России: будущее отрасли», организованной газетой «Ведомости».

По словам Сахненко, в 2019 г. «Ростех» начал поставлять операторам связи системы хранения данных «Купол». Локализация оборудования, по его словам, превышает 70%. Сахненко также отметил, что госкорпорация могла добиться тех же результатов на два года раньше, но процесс тормозили «бюрократические проволочки».

Закон Яровой (назван именем одного из его авторов – Ирины Яровой) действует с 1 июля 2018 г., он обязывает операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов за период, не превышающий шести месяцев, а также метаданные о приеме, передаче, доставке и обработке sms и звонков – в течение трех лет. Для исполнения закона необходимо специальное оборудование, позволяющее хранить большие объемы информации.

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Ранее операторы связи предупреждали, что выполнение требований «пакета Яровой» потребует больших инвестиций. «Мегафон» оценил затраты на исполнение закона в 40 млрд руб. за пять лет, «Вымпелком» – в 45 млрд. МТС сообщала, что для выполнения закона за пять лет придется инвестировать около 60 млрд руб. В октябре операторы связи МТС, «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования. В Минкомсвязи просьбу посчитали нецелесообразной.

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