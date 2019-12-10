Операторы связи потратили на оборудование для закона Яровой 10 млрд рублей

Ранее операторы связи предупреждали, что выполнение требований «пакета Яровой» потребует больших инвестиций. «Мегафон» оценил затраты на исполнение закона в 40 млрд руб. за пять лет, «Вымпелком» – в 45 млрд. МТС сообщала, что для выполнения закона за пять лет придется инвестировать около 60 млрд руб. В октябре операторы связи МТС, «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» попросили правительство субсидировать затраты на покупку оборудования. В Минкомсвязи просьбу посчитали нецелесообразной.