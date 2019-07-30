«Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой
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«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой. Это его первая крупная закупка такого рода: до этого «Ростелеком» использовал для хранения данных внутренние ресурсы и поставлял решения только для тестов, подтвердил представитель оператора. Закон Яровой обязывает операторов хранить все записи звонков и сообщения абонентов в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – три года.
Формальным заказчиком СХД «Купол», следует из документов на сайте госзакупок, выступили «Национальные технологии» (НТ) – один из разработчиков систем для исполнения закона Яровой, а кому предназначены «Куполы», не указано. «Ростелеком» должен получить в НТ 49%, сообщал оператор в апреле. Он заменит структуры «ИКС холдинга», 51% останется у «Ростеха». Сделка закрыта, сообщил представитель «Ростелекома». В открытых базах данных она еще не отражена. Представители «Ростеха» и «ИКС холдинга» подтвердили, что закупка «Купола» первая не тестовая для «Ростелекома».
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