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«Ростелеком» заменит структуры Черепенникова в УК компании для создания систем хранения данных

«Ростелеком» заменит структуры Антона Черепенникова в капитале ООО «Национальные технологии». По условиям сделки «Ростелеком» выкупает 49% долей у структур «ИКС холдинга» – холдинга «Цитадель» и «КНС групп» (Yadro); «Ростеху» будет принадлежать 51% долей в уставном капитале. Об этом говорится в сообщении «Ростелекома».

Структуры «ИКС холдинга» продолжат сотрудничать с «Национальными технологиями», в том числе создавать новые продукты, заверил представитель холдинга: Yadro продолжит поставлять оборудование и помогать экспертизой, «Цитадель» – использовать комплекс «Купол» от «Нацинальных технологий» для поставок операторам. «Новый альянс позволит существенно расширить возможности для создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения», – говорится в сообщении «Ростеха».

Техническое решение «Национальных технологий» для исполнения закона Яровой ранее тестировал «Мегафон». В марте 2018 г. испытания оборудования проводились в Нижнем Новгороде, а в мае того же года «Мегафон» и «Скартел» («дочка» «Мегафона», работающая под брендом Yota) заказали тестовое оборудование для разных городов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Национальные технологии» зарегистрировано в октябре 2017 г. Сейчас 51% компании принадлежит АО «Концерн «Автоматика», по 24,5% – у ООО «КНС групп» и ООО «Цитадель». Выручка «Национальных технологий» в 2018 г. превысила 2,3 млрд руб.

Холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» зарегистрирован в декабре 2018 г. 99% компании принадлежит Антону Черепенникову (ранее Алишер Усманов вложил $100 млн в основанную Черепенниковым киберспортивную компанию Virtus.pro). В 2019 г. под управление холдинга перейдут 23 актива, в том числе группы компаний «Цитадель», «Форпост» и «Криптонит».