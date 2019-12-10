Гендиректор «Метростроя» арестован в Петербурге по обвинению в растрате
Дзержинский районный суд Петербурга арестовал до 8 февраля 2020 г. генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, который проходит обвиняемым по делу о растрате, передает «Интерфакс». Александров вину не признал. Он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или выпустить его под залог.
Адвокат Александрова утверждал в суде, что нахождение его подзащитного под стражей приведет к банкротству «Метростроя» и оставит без работы 4000 человек, но доказать это суду защита не смогла.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в «Метрострое» прошли обыски. В проведении оперативно-следственных мероприятий участвовали сотрудники ФСБ. О задержании Александрова стало известно 10 декабря, но на работе он не появился и 9 декабря. Представители «Метростроя» не могли с ним связаться.
«Метрострой» занимается строительством метро в Петербурге. В начале 2019 г. у компании возникли разногласия с городскими властями из-за долгов по зарплате работникам субподрядных организаций, претензий со стороны налоговых органов и срыва сроков строительства станций метро.