Гендиректор «Метростроя» арестован в Петербурге по обвинению в растрате

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в «Метрострое» прошли обыски. В проведении оперативно-следственных мероприятий участвовали сотрудники ФСБ. О задержании Александрова стало известно 10 декабря, но на работе он не появился и 9 декабря. Представители «Метростроя» не могли с ним связаться.