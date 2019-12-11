«Коммерсантъ»: «Арктик СПГ — 2» может привлечь до $8 млрд кредитных средств

Остальные 60% стоимости проинвестируют сами акционеры. При этом «Новатэк» планирует привлечь кредиты в евро, что должно снизить риски, связанные с потенциальными санкциями США. Пул банков, которые могут предоставить «Арктик СПГ — 2» кредитные средства пока не определен, но источники издания пояснили, что предложения российских банков будут рассматривать в последнюю очередь — у них более высокие ставки по займам. «Новатэк» рассчитывает привлечь кредиты по ставке не выше 4% годовых, отмечается в материале.