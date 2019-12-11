«Коммерсантъ»: «Арктик СПГ — 2» может привлечь до $8 млрд кредитных средств
Акционеры проекта «Арктик СПГ-2» — «Новатэк», Total, китайские и японские инвесторы — намерены привлечь до $8 млрд в виде внешнего финансирования в зарубежных банках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. За счет привлечения этих заемных средств общая доля внешнего финансирования проекта достигнет 40% от общей стоимости в $21,3 млрд, отмечает издание.
Остальные 60% стоимости проинвестируют сами акционеры. При этом «Новатэк» планирует привлечь кредиты в евро, что должно снизить риски, связанные с потенциальными санкциями США. Пул банков, которые могут предоставить «Арктик СПГ — 2» кредитные средства пока не определен, но источники издания пояснили, что предложения российских банков будут рассматривать в последнюю очередь — у них более высокие ставки по займам. «Новатэк» рассчитывает привлечь кредиты по ставке не выше 4% годовых, отмечается в материале.
Проект «Арктик СПГ – 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. В конце июня компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. В соответствии с подписанным соглашением японские компании будут на долгосрочной основе приобретать у завода около 2 млн т СПГ в год. Таким образом, «Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2».
Ранее 10%-ные доли в проекте были проданы французской Total и китайским корпорациям CNODC и CNOOC. В общей сложности «Новатэк» договорился о продаже 40% в «Арктик СПГ – 2». Оставшиеся 60% «Новатэк» намерен оставить себе.