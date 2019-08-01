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Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ — 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании. В Mitsubishi это решение назвали окончательным, не объяснив отказ от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что японские корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут переговоры о присоединении последней к 10%-й доле в проекте по строительству «Арктик СПГ — 2», которая принадлежит консорциуму японских Mitsui и Jogmec. На переговорах речь шла именно о возможном присоединении Mitsubishi к доле Mitsui и Jogmec.

«Арктик СПГ — 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка». Проект предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ — 2» планируется в 2022–2023 гг.

В конце июня «Новатэк» продал 10%-ную долю в «Арктик СПГ — 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. В соответствии с подписанным соглашением японские компании будут на долгосрочной основе приобретать у завода около 2 млн т СПГ в год.

Таким образом, «Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2». Ранее 10%-ные доли в проекте были проданы французской Total и китайским корпорациям CNODC и CNOOC. В общей сложности «Новатэк» договорился о продаже 40% в «Арктик СПГ — 2». Оставшиеся 60% «Новатэк» намерен оставить себе.