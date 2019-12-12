Совет директоров «Лукойла» одобрил новую дивидендную политику
Совет директоров «Лукойла» на заседании 12 декабря принял решение о внесении изменений в дивидендную политику, говорится в сообщении компании. Изменения базируются на нескольких принципах, которые совет директоров утвердил в октябре.
Согласно обновленной политике, на выплату дивидендов по акциям за вычетом акций, принадлежащих организациям группы «Лукойл», будет направляться весь скорректированный свободный денежный поток компании. До сих пор дивидендная политика «Лукойла» предусматривала выплату акционерам не менее 25% чистой прибыли по МСФО.
Дивиденды выплачиваются дважды в год, отмечается в сообщении компании. Размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным финансовой отчетности за полгода. Дивиденд на одну обыкновенную акцию будет округляться до цифры, кратной одному рублю.
Скорректированный свободный денежный поток представляет собой средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде и расходов на приобретение акций «Лукойла».
За девять месяцев 2019 г. свободный денежный поток «Лукойла» составил 517,1 млрд руб., что на 50,8% больше, чем за девять месяцев 2018 г. Это рекорд для компании – за весь 2018 г. этот показатель составил 555 млрд руб.