Совет директоров «Лукойла» одобрил новую дивидендную политику

За девять месяцев 2019 г. свободный денежный поток «Лукойла» составил 517,1 млрд руб., что на 50,8% больше, чем за девять месяцев 2018 г. Это рекорд для компании – за весь 2018 г. этот показатель составил 555 млрд руб.