США исключили из санкционного списка три российские компании
Управление минфина США по контролю за иностранными активами исключило из санкционного списка три российские компании, попавшие туда по ошибке. Из-под санкций выведены ООО «Центр автообслуживания», зарегистрированное в Курганской области, а также ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «Юником».
Эти компании попали под санкции 5 декабря. В сообщении минфина США утверждалось, что они связаны с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группировки Evil Corp. Американские власти обвинили ее в краже более $100 млн у банков с помощью вредоносного программного обеспечения.
На следующий день владелец ханты-мансийских компаний «Вертикаль» и «Юником» Денис Гусев заявил ТАСС, что не имеет отношения к Evil Corp. и, по всей видимости, является полным тезкой подозреваемого в киберпреступлениях россиянина. Попадание его компаний под санкции он назвал случайностью.
С аналогичным заявлением выступил и владелец «Центра автообслуживания» Александр Лелеков. По его словам, он сначала вообще воспринял известие о включении его компании в санкционный список США как розыгрыш.