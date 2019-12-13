США исключили из санкционного списка три российские компании

Эти компании попали под санкции 5 декабря. В сообщении минфина США утверждалось, что они связаны с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группировки Evil Corp. Американские власти обвинили ее в краже более $100 млн у банков с помощью вредоносного программного обеспечения.