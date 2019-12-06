Агент ФБР рассказал о помощи России при вычислении хакера из Evil Corp.
Российские правоохранительные органы помогли Вашингтону установить личность лидера хакерской группировки Evil Corp. Максима Якубца, в отношении которого власти США возбудили уголовное дело. Об этом рассказал агент Федеральной службы безопасности (ФБР).
Минфин США 5 декабря ввел санкции в отношении компании Evil Corp., назвав ее российской киберпреступной организацией. По данным американских властей, хакеры, входившие в эту группировку, похитили более $100 млн у сотен банков более чем в 40 странах путем распространения компьютерного вируса Dridex. Санкции также введены против 17 физических лиц и шести компаний, которые, по данным США, связаны с Evil Corp.
В отношении двух россиян – Максима Якубца и Игоря Турашева – возбуждены уголовные дела, сообщил в свою очередь минюст США. Первого ведомство назвало лидером Evil Corp., второго – его ближайшим соратником. Отмечалось, что Якубец помимо киберпреступлений подозревается еще и в том, что он «оказывал прямую помощь российскому правительству», работая в ФСБ.
В своем заявлении министерство юстиции отметило, что раскрытию преступления способствовали правоохранительные органы нескольких стран, включая Россию. Однако подробностей не привело. Более конкретно помощь России описана в показаниях агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски, опубликованных на сайте минюста.
По словам Фойлза, девять лет назад, в июле 2010 г., США официально попросили Россию помочь установить личность хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru. Российские правоохранительные органы определили IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к этой почте, соотнесли его с конкретным адресом в Москве и выяснили, что почтой пользуется некий Максим Якубец, рассказал агент.
Личность хакера подтвердил и номер телефона, обнаруженный в почтовой переписке, следует из показаний. Кроме того, правоохранители провели обыск и обнаружили по выявленному адресу Якубца, отметил Фойлз.
Информации о том, где сейчас находится предполагаемый лидер хакерской группировки, нет. Госдепартамент США объявил награду до $5 млн за информацию о местонахождении Якубца.