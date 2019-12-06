Агент ФБР рассказал о помощи России при вычислении хакера из Evil Corp.

По словам Фойлза, девять лет назад, в июле 2010 г., США официально попросили Россию помочь установить личность хакера по его электронному адресу aquamo@mail.ru. Российские правоохранительные органы определили IP-адрес, с которого осуществлялся доступ к этой почте, соотнесли его с конкретным адресом в Москве и выяснили, что почтой пользуется некий Максим Якубец, рассказал агент.