Агрегаторы такси выступили с совместным заявлением по законопроекту Турчака
Агрегаторы «Везет», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» выступили с совместным заявлением по внесенному в Госдуму законопроекту о госрегулировании такси. Он предполагает равную ответственность агрегаторов и перевозчиков. По мнению авторов заявления, новое регулирование должно основываться на балансе интересов всех участников рынка: пассажиров, водителей, парков и служб заказа такси.
Компании отмечают, что отрасль нуждается в качественном новом регулировании и они готовы к обсуждению положений проекта. По их словам, ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей могут спровоцировать «уход в серую зону», где отсутствуют контроль качества, страхование и адекватные меры безопасности. В заявлении также указано, что законопроект впервые затрагивает солидарную ответственность в случае ДТП, что, по мнению компаний, должно повысить безопасность в такси. Сегодня многие онлайн-сервисы добровольно страхуют здоровье и жизнь всех пассажиров, не являясь перевозчиками, при этом у агрегаторов есть возможность повысить уровень безопасности поездок с помощью цифровых технологий. «Учитывая (этот) факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально четко», – говорится в заявлении.
Законопроект о госрегулировании такси внесен в Госдуму 18 декабря. Инициатива принадлежит группе депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Законопроект вводит равную ответственность агрегаторов такси и перевозчиков. Кроме того, его авторы предлагают разрешить работать в такси самозанятым, а водителей обязать иметь российские права и проходить аттестацию на знание города.
На легковых автомобилях должны быть прорисованы «шашечки», а на крыше установлен оранжевый фонарь, говорится в законопроекте. Максимальное количество легковых такси регионы будут устанавливать самостоятельно, если заявок на выдачу разрешений будет больше установленного количества, их разыграют на аукционе.