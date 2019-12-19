Агрегаторы такси выступили с совместным заявлением по законопроекту Турчака

Компании отмечают, что отрасль нуждается в качественном новом регулировании и они готовы к обсуждению положений проекта. По их словам, ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей могут спровоцировать «уход в серую зону», где отсутствуют контроль качества, страхование и адекватные меры безопасности. В заявлении также указано, что законопроект впервые затрагивает солидарную ответственность в случае ДТП, что, по мнению компаний, должно повысить безопасность в такси. Сегодня многие онлайн-сервисы добровольно страхуют здоровье и жизнь всех пассажиров, не являясь перевозчиками, при этом у агрегаторов есть возможность повысить уровень безопасности поездок с помощью цифровых технологий. «Учитывая (этот) факт, мы полагаем, что зоны ответственности разных участников рынка должны быть определены максимально четко», – говорится в заявлении.