Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси
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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси. Эту идею он высказал в письме, которое 30 октября направил первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель депутата Старовойтова подтвердил его подлинность. Представитель сенатора Боковой сказал, что предложения получены: «Мы все предложения рассматриваем, постараемся учесть в законопроекте».
Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова. В начале октября Бокова говорила, что законопроект о такси может быть внесен уже в осеннюю сессию. Документ в высокой стадии готовности, подтвердил представитель сенатора.
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