Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Депутат сыграл в шашечки

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Сервисы в ответ грозят повышением цен и возвращением черного рынка

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси. Эту идею он высказал в письме, которое 30 октября направил первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель депутата Старовойтова подтвердил его подлинность. Представитель сенатора Боковой сказал, что предложения получены: «Мы все предложения рассматриваем, постараемся учесть в законопроекте».

Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова. В начале октября Бокова говорила, что законопроект о такси может быть внесен уже в осеннюю сессию. Документ в высокой стадии готовности, подтвердил представитель сенатора.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Dionis^
04:58 05.11.2019
И специально для думских "интеллектуалов" инфа: черный рынок уже пришел) Редко ходящие ликсутовские автобусы отлично дублируются стремными тачками с раскраской такси) На вопрос лицензии парнишки делают обиженный вид, полиция тоже делает вид, что не замечает. Если еще и очередной госдумовский клоун подоспеет и сделает вид, 90-е вернутся :D
80
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике