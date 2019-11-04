Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Статья опубликована в № 4934 от 05.11.2019 под заголовком: Депутат сыграл в шашечки

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Если как-то и ограничивать рынок такси, то за счет более тщательной проверки водителей, считают эксперты Андрей Гордеев / Ведомости

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси. Эту идею он высказал в письме, которое 30 октября направил первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмиле Боковой. «Ведомости» ознакомились с документом, представитель депутата Старовойтова подтвердил его подлинность. Представитель сенатора Боковой сказал, что предложения получены: «Мы все предложения рассматриваем, постараемся учесть в законопроекте».

Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова. В начале октября Бокова говорила, что законопроект о такси может быть внесен уже в осеннюю сессию. Документ в высокой стадии готовности, подтвердил представитель сенатора.