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HSBC: такси для россиян выгоднее личного автомобиля

Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, выгоднее ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование банка HSBC. Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. На втором месте Индия с показателем 2731 км в год. В Великобритании этот показатель оценивается в 1184 км, в США – 1102 км, в Германии – 811 км.

При расчете аналитики учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry в каждой из стран, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а затем соотносили эту сумму со средними ценами на такси и доходами жителей. В России эксперты отметили относительно низкий средний уровень доходов, что осложняет покупку личного автомобиля, и сравнительно низкие цены на такси.

Так, например, цена поездки на такси в России в среднем на 75% ниже, чем в США, говорится в исследовании (около 130 руб. в целом по стране и около 350 руб. в Москве). При этом годовая стоимость владения автомобилем в России в среднем только на 30% меньше, чем в Америке.

По мнению аналитиков HSBC, сервисы такси в России могут позволить себе более низкие цены по сравнению с другими странами благодаря большой аудитории: во многих российских регионах плохо развит общественный транспорт, что повышает спрос на такси. При этом по степени распространения приложений такси Россия находится на третьем месте – они установлены у 45% населения. Больше только в Китае (51%) и Мексике (46%).

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