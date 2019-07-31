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HSBC: такси для россиян выгоднее личного автомобиля

Ведомости
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Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, выгоднее ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование банка HSBC. Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. На втором месте Индия с показателем 2731 км в год. В Великобритании этот показатель оценивается в 1184 км, в США – 1102 км, в Германии – 811 км.

При расчете аналитики учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry в каждой из стран, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а затем соотносили эту сумму со средними ценами на такси и доходами жителей. В России эксперты отметили относительно низкий средний уровень доходов, что осложняет покупку личного автомобиля, и сравнительно низкие цены на такси.

Так, например, цена поездки на такси в России в среднем на 75% ниже, чем в США, говорится в исследовании (около 130 руб. в целом по стране и около 350 руб. в Москве). При этом годовая стоимость владения автомобилем в России в среднем только на 30% меньше, чем в Америке.

По мнению аналитиков HSBC, сервисы такси в России могут позволить себе более низкие цены по сравнению с другими странами благодаря большой аудитории: во многих российских регионах плохо развит общественный транспорт, что повышает спрос на такси. При этом по степени распространения приложений такси Россия находится на третьем месте – они установлены у 45% населения. Больше только в Китае (51%) и Мексике (46%).

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

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Сын музыканта Талькова стал кандидатом в Тульскую думу от КПРФ

Ведомости
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Сын советского музыканта Игоря Талькова зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Тульскую областную думу от КПРФ, передает ТАСС со ссылкой на данные региональной избирательной комиссии. Игорь Тальков-младший баллотируется по одномандатному избирательному округу № 23.

База данных избиркома действительно содержит данные о регистрации в качестве кандидата Игоря Талькова, которому 37 лет. Дата его рождения совпадает с данными сына музыканта.

Игорь Тальков-младший связал свою жизнь с музыкой и в 2000-е выпустил несколько альбомов. Тальков-младший в данный момент временно нигде не работает, отмечается на сайте комиссии. В мае Чертановский суд Москвы оштрафовал Игоря Талькова на 200 000 руб. за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Информация о судимости внесена в его карточку на сайте избиркома.

Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы выдвинуто 602 кандидата: 144 — по одномандатным избирательным округам, 458 — по единому избирательному округу. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 г.

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Политика
Новости

Памфилова пообещала оперативно рассмотреть жалобы кандидатов в Мосгордуму

Ведомости
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Центризбирком получил девять жалоб от независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму на отказ в регистрации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она пообещала, что комиссия максимально оперативно и открыто рассмотрит эти жалобы. Первое заседание рабочей группы назначено на 1 августа.

Кандидатов, которые находятся под арестом, могут представлять их доверенные лица, уточнила Памфилова. По ее словам, в ЦИК поступили жалобы от Ирины Собяниной, Дмитрия Гудкова, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской, Ивана Жданова, Любови Соболь, Екатерины Игнатовой. Всего, по данным Памфиловой, 13 кандидатов имеют право подать апелляцию в ЦИК на отказ Мосгоризбиркома в регистрации. Это не относится к кандидату от «Яблока» Сергею Митрохину, который уже добился от Мосгоризбиркома отмены решения окружной комиссии об отказе в регистрации.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК не может, как от него требует оппозиция, зарегистрировать всех кандидатов. Но она пообещала «доброжелательно ко всем отнестись» и заверила, что все сомнения будут трактоваться в пользу кандидатов.

По ее мнению, упреки в адрес ЦИК безосновательны. «Мы не беспомощны, просто мы – федеративное государство, и наши возможности ограничены. Если бы это была федеральная кампания, то мы бы реагировали более оперативно. Мы не можем действовать через голову Мосгоризбиркома», – отметила Памфилова.

Выборы в Мосгордуму должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отчитался о том, что для участия в выборах было зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации.

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Финансы
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В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Ведомости
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В России 31 июля вступил в силу закон, позволяющий предоставлять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Документ был принят Госдумой в конце апреля и подписан президентом 1 мая.

Согласно новому закону, право на ипотечные каникулы имеют заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Такой ситуацией считается, например, потеря работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты более чем на 30%.

Максимальный срок каникул — шесть месяцев, при этом срок выплаты кредита удлинится на то время, которое длились каникулы. Закон распространяется и на те кредиты, которые были взяты до вступления его в силу. Документ предполагает, что каждый заемщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы как минимум один раз. Однако банки по своему усмотрению могут давать клиентам ипотечные каникулы и больше, чем один раз.

Ввести ипотечные каникулы предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале. Спустя несколько дней соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

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Политика
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Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири

Ведомости
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Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске. Он перепостил материал The Guardian, в котором рассказывается, что дым от этих пожаров виден из космоса.

Там приводятся данные Всемирной метеорологической организации о том, что лесные пожары выбрасывают в воздух столько углекислого газа в месяц, сколько вся Швеция за год. В комментариях жители российских регионов, страдающих от смога, благодарят актера за внимание к их проблеме.

Ди Каприо не первый раз привлекает внимание к проблемам экологии и дикой природы в России. В феврале он выступил против содержания более сотни белух и косаток в бухте Средняя под городом Находка в Приморском крае. Кроме ди Каприо обеспокоены экологической ситуацией в Сибири и звезды российского шоу-бизнеса.

В частности, видеообращение к подписчикам записал телеведущий Максим Галкин. Он раскритиковал чиновников, которые отказываются тушить леса, и отметил: «Вас не устраивают эти чиновники? Не выбирайте их. Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Комик Семен Слепаков опубликовал пост в Instagram, посвященный лесным пожарам: «Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится». Принять срочные меры к тушению пожаров призывали певица Полина Гагарина, телеведущая Ирена Понарошку, репер Баста и другие звезды шоу-бизнеса.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. По данным МЧС, тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться. Жители прилегающих регионов жалуются на проблемы с дыханием и постоянный запах гари.

Авиация МЧС только 31 июля начала тушить лесные пожары в зонах контроля на территории Красноярского края. До сих пор эти очаги возгорания не тушили, поскольку, по мнению властей, затраты на их тушение превысят возможный ущерб от огня. Такие зоны, согласно нормативным актам Минприроды, определяют местные власти, но не все чиновники считают проблему пожаров в зонах контроля серьезной. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что борьба с пожарами зачастую не имеет смысла, поскольку это обычное природное явление.

Российские города на Урале и в Сибири окутал смог

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Технологии
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На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

Ведомости
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На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Отмечается, что ресурс пока работает в тестовом режиме и находится в стадии наполнения.

Для того чтобы узнать, где находятся камеры, нужно выбрать регион и участок дороги. Раздел будет постоянно обновляться и наполняться актуальной информацией, пообещала Волк.

Новый раздел было решено создать после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения в конце июня. На нем президент Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.

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Недвижимость
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В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»

Ведомости
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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах региона и подтвердили изданию Znak.com дольщики и городской комитет по строительству.

По словам собеседника ТАСС, в ближайшее время должен решиться вопрос об избрании Смирнову меры пресечения. Источник агентства не уточнил, из-за чего задержан гендиректор «Норманна». Znak.com отмечает, что вмешательству правоохранительных органов предшествовала пятидневная голодовка дольщиков, которые требовали, чтобы Смирнов подписал договор о передаче долгостроя найденному правительством инвестору. В мае чиновники договорились, что ГК ПИК достроит два проблемных жилых комплекса «Норманна» – «Три апельсина» и «На Заречной». Однако Смирнов так и не подписал акт передачи объектов, обвинив комитет по строительству в давлении на него.

Смирнова уже задерживали в январе 2019 г. по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует петербургский главк МВД. Тогда спустя двое суток после задержания его отпустили под обязательство о явке, а позже в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Незадолго до этого была приостановлена деятельность ООО «Норманн ЛО» (является одним из юрлиц «Норманна»), связанная с привлечением средств дольщиков. У «Норманна» около 6000 дольщиков в Петербурге и Ленинградской области. Застройщик не может завершить три долгостроя в городе и три в области. О проблемах «Норманна» стало известно еще в 2017 г.

Бизнес
Новости

Чистая прибыль концерна Airbus выросла на 141%

Ведомости
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Концерн Airbus в первом полугодии 2019 г. увеличил чистую прибыль на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,197 млрд евро, говорится в отчетности компании. Выручка компании за этот период выросла на 24% до 30,87 млрд евро. Разводненная прибыль на акцию составила 1,54 евро.

«Результаты за первое полугодие главным образом связаны с ускорением производства самолетов семейства A320 и переходом на более мощные самолеты NEO», – заявил гендиректор авиаконцерна Airbus Гийом Фори, чьи слова приводятся в сообщении. В этом году компания планирует поставить покупателям от 880 до 890 коммерческих самолетов. На авиасалоне в Ле-Бурже в июне этого года Airbus подписал соглашение о продаже 100 самолетов американской лизинговой компании Air Lease Corporation на $11 млрд. В целом, на продукцию авиаконцерна сохраняется хороший спрос, в том числе и на новую модель A321XLR, отметил Фори.

В отчете также указано, что чистая прибыль концерна во II квартале выросла в 5,4 раза до 1,16 млрд евро. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,49 евро против 0,27 евро годом ранее. Выручка при этом выросла на 23% до 18,32 млрд евро. Такие показатели компания объясняет положительным влиянием переоценки финансовых инструментов и снижением эффективной налоговой ставки.

Airbus – одно из крупнейших авиакосмических предприятий мира. В компании работают более 136 000 человек.

Политика
Новости

Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Сибири

Ведомости
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Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на территории Красноярского края, сообщила ТАСС пресс-служба регионального главка МЧС. На борьбу с пожарами направлены два воздушных судна Бе-200, в готовности находятся еще один такой самолет-амфибия и вертолет Ми-8.

Накануне в Красноярский край прибыл первый замглавы МЧС Александр Чуприян. На экстренном совещании 30 июля он сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться. По словам замминистра, действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим было принято решение увеличить группировку пожарных в регионах Сибири.

Вечером 30 июля в Красноярск прибыли 15 единиц специализированной техники и более 100 спасателей из соседних регионов, сообщил региональный главк МЧС.

Также 31 июля в Красноярский край вылетит министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства. Накануне премьер Дмитрий Медведев провел совещание, на котором поручил Кобылкину разобраться на месте в сложившейся ситуации.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. До сих пор пожары в зонах контроля не тушили, поскольку, по мнению властей, затраты на тушение превысят возможный ущерб от огня. Эти зоны, согласно нормативам Минприроды, определяют власти регионов.

Российские города на Урале и в Сибири окутал смог

Политика
Новости

Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Ведомости
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко считает, что угрозы «нового Чернобыля» из-за утечки вредных веществ с предприятия «Усольехимпром» не существует. Об этом он заявил в интервью РБК.

Так глава региона ответил на заявление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Она проинспектировала заброшенное предприятие «Усольехимпром» и обнаружила там большие объемы ртутьсодержащих остатков, которые могут попасть в протекающую поблизости Ангару. Радионова призвала срочно запустить госпрограмму по рекультивации территории завода, чтобы избежать «экологического Чернобыля».

«В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами – безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу», – заявил Левченко.

Он подчеркнул, что обратился в Министерство природных ресурсов, чтобы на месте завода «строить объект на условиях софинансирования», но пока не получил ответа. Левченко не пояснил, что именно он предложил ведомству.

«Усольехимпром» с 1936 г. было одним из крупнейших предприятий химической промышленности. Предприятие производило хлор, азот, ацетилен, карбид кальция, эпихлоргидрин и металлический натрий. С 1970 г. на заводе использовался метод ртутного электролиза, который позволял производить каустическую соду. В 1990-е гг. завод столкнулся с финансовыми трудностями. Цех ртутного электролиза был закрыт в 1998 г., а не 40 лет назад. С 2003 г. предприятием владела группа компаний «Нитол», которая в 2005 г. запустила на промышленной площадке завода производство кремнийсодержащей продукции для солнечной энергетики и полупроводников. Предприятие не справлялось с конкуренцией и накопило долги. В 2012 г. на заводе начались массовые сокращения и постепенно производство было остановлено. Его признали банкротом по решению суда в 2017 г. После остановки производства завод заброшен, оборудование цехов разворовывают на металлолом.

Почему на заводе в Сибири может случиться «новый Чернобыль». Фото

Политика
Новости

Полиция проводит обыски по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля

Ведомости
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Полицейские проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков на акции оппозиции 27 июля , сообщается на сайте проекта «ОВД-инфо». Первая информация об обысках появилась около 4 утра. В частности, обыскивают квартиру руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина. Правоохранители изъяли его компьютер, а затем повезли в Следственный комитет.

Также об обысках правозащитникам сообщил участник акции 27 июля Сергей Фомин. В квартиру его родителей пришли полицейские, Фомина в тот момент дома не было. Также обыск проходит в его квартире. «Ведомости» пока не получили от правоохранительных органов подтверждения информации о проведении обысков в квартирах участников акции.

Позже ТАСС сообщил, что обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве. Они изымают планшеты и компьютеры, чтобы проверить публикации в соцсетях и переписку в мессенджерах. Это необходимо, чтобы установить связи участников акции и выявить организаторов митинга.

Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на прошедшем 27 июля митинге оппозиции. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. В этот день прошла многотысячная не санкционированная властями акция протеста. Москвичи призывали зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полицейские начали задержания еще до начала акции, в автозаках оказывались не только протестующие, но и туристы и прохожие. Согласно официальным данным, в тот день задержали за участие в митинге 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

По итогам несогласованной акции в центре Москвы 27 июля также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. По этой статье максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

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Технологии
Новости

Sony пригрозила США повысить цены на PlayStation из-за торговой войны с Китаем

Ведомости
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Японская компания Sony может повысить розничные цены в США на игровые приставки PlayStation, если Вашингтон продолжит вести политику повышения тарифов на детали, используемые в производстве консолей в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора корпорации Хироки Тотоки.

По его словам, о возможном росте цен компания предупредила правительство США. «Увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам», – заявил Тотоки. Окончательное решение о повышении цен компания еще не приняла. Сейчас в Sony изучают различные варианты реагирования на рост тарифов, в том числе «и возможность возложить часть бремени на потребителей», сказал Тотоки.

Сейчас китайские компании, работающие с Sony, выпускают большую часть деталей для производства игровой приставки, отмечает газета.

Ранее Sony сообщила о планах представить консоль следующего поколения уже к 2020 г.

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