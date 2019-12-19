Путин: Россия и Украина смогут договориться по транзиту газа

Россия и Украина смогут договориться по транзиту газа, считает президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас стороны находятся на пути к этим договоренностям и будут стремиться к тому, чтобы Украина осталась ими довольна. «У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать для влияния на ситуацию на Украине», – подчеркнул Путин.