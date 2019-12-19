Путин: Россия и Украина смогут договориться по транзиту газа
Россия и Украина смогут договориться по транзиту газа, считает президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас стороны находятся на пути к этим договоренностям и будут стремиться к тому, чтобы Украина осталась ими довольна. «У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать для влияния на ситуацию на Украине», – подчеркнул Путин.
Россия заинтересована в сохранении транзита газа через Украину, вопрос в объемах и сроке, на который можно заключить контракт, отметил президент России. Это удобный маршрут, хотя, по словам Путина, он и длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 г. Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали вопрос его продления на своей первой встрече в Париже, но не смогли прийти к окончательному решению.
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает очень-очень маленькой вероятность того, что транзитный контракт будет подписан к началу 2020 г. В четверг, 19 декабря, пройдут трехсторонние переговоры по этому вопросу с участием Еврокомиссии.