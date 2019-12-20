Гендиректор «Делимобиля» раскрыл подробности выхода компании на IPO

Трани в ноябре возглавил основанную им в 2015 г. компанию, чтобы вывести ее на IPO. «Это агрессивный и важный шаг», – говорил он в интервью «Ведомостям». Он пояснял, что для инвесторов важно, чтобы основатель и основной акционер «показал свое лицо и полностью взял на себя ответственность за управление». Трани также заявлял, что его компания намерена войти в тройку мировых лидеров в сфере каршеринга. Предприниматель также объяснял, что компания планирует в течение 3–5 лет привлечь $200–250 млн инвестиций. «Если мы планируем начинать работать в 19 странах и 90 городах, нам нужны эти средства», – говорил он.