Гендиректор «Делимобиля» раскрыл подробности выхода компании на IPO
Каршеринговая компания «Делимобиль» намерена провести первичное размещение акций на Нью-Йоркской бирже, сообщил Bloomberg гендиректор компании Винченцо Трани. Он отметил, что IPO состоится не позднее 2021 г. При этом за счет продажи до 40% компании планируется привлечь более $300 млн.
Потратить эти средства планируется «на экспансию в регионы и страны СНГ». Такое решение принято по итогам встреч с инвесторами в США, их для компании в начале декабря организовали Sberbank CIB и Bank of America. «Очень хочется строить бизнес-модель, которая не ограничивается Россией», – сказал Трани. Также «Делимобиль» планирует провести листинг акций на Московской бирже после размещения в США.
«Делимобиль» – крупнейший российский каршеринг, работает в 11 городах. В августе «Коммерсантъ» сообщал, что каршеринговый сервис планирует привлечь инвестиции в размере не менее $60 млн при оценке компании в $300 млн.
Трани в ноябре возглавил основанную им в 2015 г. компанию, чтобы вывести ее на IPO. «Это агрессивный и важный шаг», – говорил он в интервью «Ведомостям». Он пояснял, что для инвесторов важно, чтобы основатель и основной акционер «показал свое лицо и полностью взял на себя ответственность за управление». Трани также заявлял, что его компания намерена войти в тройку мировых лидеров в сфере каршеринга. Предприниматель также объяснял, что компания планирует в течение 3–5 лет привлечь $200–250 млн инвестиций. «Если мы планируем начинать работать в 19 странах и 90 городах, нам нужны эти средства», – говорил он.
С декабря «Делимобиль» ввел скидки для аккуратных водителей. Пользователи сервиса с чистой историей поездок (без аварий и штрафов) могут приобрести абонемент «Делимобиля» на три, семь или 30 дней по сниженной цене.