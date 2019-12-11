Каршеринг «Делимобиль» даст скидки прилежным водителям

Сейчас обычная поездка обходится клиентам «Делимобиля» в 7-8 руб за минуты в машинах эконом-класса и 11-12 руб за минуту в автомобилях бизнес-класса. При использовании абонемента цена снижается уже 3,9-7,4 руб. в зависимости от количества нарушений и частоты использования сервиса. Экономия составит от 15% до 60%, говорит представитель «Делимобиля». По его словам, услуга скидок уже доступна во всех городах присутствия оператора, его могут использовать около 3 млн пользователей.