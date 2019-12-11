Каршеринг «Делимобиль» даст скидки прилежным водителям
Крупнейший российский каршеринг «Делимобиль» запустил систему скидок для прилежных водителей, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Пользователи сервиса с чистой историей поездок (без аварий и штрафов), по его словам, смогут купить абонемент на 3,7 или 30 дней по сниженной цене.
Сейчас обычная поездка обходится клиентам «Делимобиля» в 7-8 руб за минуты в машинах эконом-класса и 11-12 руб за минуту в автомобилях бизнес-класса. При использовании абонемента цена снижается уже 3,9-7,4 руб. в зависимости от количества нарушений и частоты использования сервиса. Экономия составит от 15% до 60%, говорит представитель «Делимобиля». По его словам, услуга скидок уже доступна во всех городах присутствия оператора, его могут использовать около 3 млн пользователей.
О том, что «Делимобиль» будет поощрять водителей за аккуратное управление автомобилем, сообщала в сентябре этого года газета «Коммерсантъ». Но другие подробности тогда были не известны.
«Делимобиль» — не первый оператор каршеринга, который ввел рейтинговые тарифы. В 2016 г. такая функция появилась у YouDrive: оператор также оценивает своих пользователей по количеству аварий и полученных штрафов. Будут ли другие компании премировать прилежных водителей, не известно. Представитель «Яндекс.Драйва» от комментариев отказался. Запрос в Belkacar остался без ответа.