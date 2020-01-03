Белоруссия прекратила экспорт нефтепродуктов из-за остановки поставок из России
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нефтепродуктов, сообщили ТАСС в концерне «Белнефтехим». До этого белорусские СМИ публиковали распоряжение концерна, в котором говорилось, что экспорт остановлен с 1 января 2020 г. В документе отмечалось, что остановлен экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного и дизельного топлива, а также других продуктов.
Как заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, существующие запасы топлива и режим работы белорусских НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности рынка во всех видах моторного топлива. «Поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим», — сказал он (цитата по «БелТА»).
Ранее сообщалось, что Россия прекратила подачу нефти для НПЗ Белоруссии, поскольку контракты на поставку так и не были заключены. НПЗ работают на накопленных в декабре остатках сырья, снизив загрузку до минимального технологического уровня.