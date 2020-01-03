Усманов: Путину не нужны олигархи, только крепкое государство

Усманов сообщил, что его нельзя назвать олигархом, поскольку все приобретенные им активы, были куплены на вторичном рынке, а не достались ему в результате приватизации. «Никто мне никогда ничего не дарил», — подчеркнул он. При этом он добавил, что со стороны государства видел только поддержку.