Усманов: Путину не нужны олигархи, только крепкое государство
Бизнесмен Алишер Усманов дал интервью Financial Times, в котором рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и ответил на вопросы о своем бизнесе. Автор материала журналист Генри Фой отметил, что встреча едва не стала самым коротким интервью в истории газеты. Беседа проходила в лобби дорогого отеля в Альпах. Усманов почти сразу заявил, что у него был тяжелый день и предложил отменить беседу.
«Если хотите узнать о моей жизни все, нам понадобятся минимум две бутылки водки», — отметил миллиардер. В итоге журналист пил с ним водку, задавая вопросы о бизнесе и отношениях с российской властью.
Усманов сообщил, что его нельзя назвать олигархом, поскольку все приобретенные им активы, были куплены на вторичном рынке, а не достались ему в результате приватизации. «Никто мне никогда ничего не дарил», — подчеркнул он. При этом он добавил, что со стороны государства видел только поддержку.
Отвечая на вопрос об отношениях с президентом Владимиром Путиным, Усманов сказал, что уважает его и признает, как лидера страны, в которой он живет. «Ему не нужны олигархи, только крепкое государство», — сказал он.
Усманов — основатель и основной владелец USM Holdings, российский Forbes в 2019 г. оценивал его состояние в $12,6 млрд (девятое место в списке богатейших людей России).