Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

Больше всех заработал Леонид Михельсон, возглавивший список. За последние десять лет его состояние увеличилось на $22,6 млрд. Сейчас, по оценке Forbes, Михельсон является богатейшим человеком России с состоянием в $27 млрд. В 2010 г. он был 24-м. Основные активы Михельсона – пакеты в «Новатэке» (24,76%) и «Сибуре» (48,48%).