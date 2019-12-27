Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия
Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х гг. Десять бизнесменов, которые в него попали, за прошедшее десятилетие смогли увеличить свои состояния в общей сложности на $111 млрд, отмечает издание.
Больше всех заработал Леонид Михельсон, возглавивший список. За последние десять лет его состояние увеличилось на $22,6 млрд. Сейчас, по оценке Forbes, Михельсон является богатейшим человеком России с состоянием в $27 млрд. В 2010 г. он был 24-м. Основные активы Михельсона – пакеты в «Новатэке» (24,76%) и «Сибуре» (48,48%).
Второе место занял Геннадий Тимченко, чье состояние за десятилетие выросло на $20,8 млрд до $22,7 млрд (4-е место в списке богатейших людей России). Третий в списке – Владимир Потанин, увеличивший свое состояние за десять лет на $13,5 млрд до $23,8 млрд (2-е место).
В десятку самых успешных миллиардеров также вошли Вагит Алекперов (прирост за десятилетие $13,2 млрд), Алексей Мордашов ($10,3 млрд), Андрей Мельниченко ($10,2 млрд), Виктор Вексельберг ($5,5 млрд), Алишер Усманов ($5,3 млрд), Владимир Лисин ($5 млрд) и Андрей Козицын ($4,6 млрд).