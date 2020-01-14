Российскую делегацию в Давосе впервые возглавит Козак

Президент России Владимир Путин принимал участие в форуме в 2009 г. как глава правительства. В 2011 и 2013 гг. на форум приезжал премьер Дмитрий Медведев (в 2011 г. – президент России). В остальных случаях руководство делегацией брал на себя кто-то из вице-премьеров.