Российскую делегацию в Давосе впервые возглавит Козак
Российскую делегацию на предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе впервые возглавит вице-премьер Дмитрий Козак (курирует ТЭК). Об этом сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник. Официальный представитель правительства от комментариев отказался.
От России в нескольких мероприятиях форума участвует министр экономического развития Максим Орешкин.
Президент России Владимир Путин принимал участие в форуме в 2009 г. как глава правительства. В 2011 и 2013 гг. на форум приезжал премьер Дмитрий Медведев (в 2011 г. – президент России). В остальных случаях руководство делегацией брал на себя кто-то из вице-премьеров.
Ежегодный саммит в Давосе пройдет 21–24 января. На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств, говорится в его сообщении. Среди них президент США Дональд Трамп, американские министры финансов и труда, канцлер Германии Ангела Меркель, новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие руководители ЕК, вице-премьер Китая Хан Чжэн, президент Украины Владимир Зеленский, главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании, Конго и др.