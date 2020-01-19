Умер основатель южнокорейской корпорации Lotte

За 12 лет Lotte доросла до уровня крупнейших японских кондитерских групп, а в 1965 г., после того как отношения между Японией и Кореей нормализовались, центр компании переехал в Южную Корею. Первое производство печенья и жвачки за пределами Японии и Кореи было открыто в 1978 г. в США, затем в Китае, Индонезии, на Филиппинах и в Индии.