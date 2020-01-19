Умер основатель южнокорейской корпорации Lotte
Основатель и почетный президент южнокорейской корпорации Lotte Group Шин Гёк-Хо умер на 99-м году жизни, сообщает агентство «Рёнхап». Предприниматель скончался в Сеуле после продолжительной болезни.
История крупнейшего южнокорейского конгломерата началась в 40-е гг. XX в. с небольшой кондитерской компании со штатом в 10 человек. Там делали конфеты, печенье, пирожные, шоколад. Интересно, что Lotte была основана не в Южной Корее, а в Японии, где корейцев тогда считали людьми второго сорта, говорится на сайте компании. Поэтому основателю даже пришлось взять японское имя (Сигэмицу Такэо), чтобы проще было вести бизнес.
Шин Гёк-Хо родился в небогатой крестьянской семье, у него было девять братьев и сестер. В 1941 г., как и многие, он уехал в Японию на заработки. Там он сначала работал на низкооплачиваемой грязной работе, а потом организовал свое небольшое производство жевательной резинки.
За 12 лет Lotte доросла до уровня крупнейших японских кондитерских групп, а в 1965 г., после того как отношения между Японией и Кореей нормализовались, центр компании переехал в Южную Корею. Первое производство печенья и жвачки за пределами Японии и Кореи было открыто в 1978 г. в США, затем в Китае, Индонезии, на Филиппинах и в Индии.
Сегодня в группу Lotte входят более 60 компаний различной направленности, в том числе Lotte Shopping Co, Lotte Real Estate, Lotte Ice Cream, Lotte Hotels & Resorts, Lotte Confectionery, Lotte Chilsung.