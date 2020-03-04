Правительство ограничило вывоз из России масок и других медицинских изделий

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухане. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ей статус эпидемии с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек (умерли более 3000 человек). За пределами страны наибольшее число случаев (свыше 10 000 заболевших и более 160 скончавшихся, по данным на 4 марта) заражения зарегистрировано в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус был обнаружен у граждан более 70 стран, в том числе и у россиян. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.