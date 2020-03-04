Правительство ограничило вывоз из России масок и других медицинских изделий
Правительство ввело временный запрет на вывоз из России отдельных видов медицинских изделий. Копия постановления за подписью премьера Михаила Мишустина опубликована на сайте кабмина.
Запрет вводится в целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей и будет действовать до 1 июня 2020 г., говорится в документе. При этом запрет не касается поставок медицинских изделий за границу для оказания гуманитарной помощи другим государствам, а также вывоза продукции для личного использования.
Ограничение распространяется на следующие медицинские изделия: респиратор, защитные очки, маска для лица, фильтры для масок, костюмы и комбинезоны химической защиты, медицинские халаты, комплекты одежды для медицинского персонала, бахилы, бинт, вата, марля, перчатки, дезинфицирующие и противовирусные средства, дыхательное оборудование и прочее.
В конце февраля Роспотребнадзор рекомендовал торговым сетям запастись медицинскими масками и другими изделиями в целях профилактики распространения коронавируса. Согласно рекомендациям ведомства, запас масок необходим на случай «дальнейших предписаний об их использовании». X5 Retail Group и «Магнит» ранее подтвердили «Ведомостям» получение рекомендаций. Помимо создания запаса масок Роспотребнадзор обязал сети чаще проводить дезинфекцию в помещениях.
Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухане. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ей статус эпидемии с многочисленными очагами. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 80 000 человек (умерли более 3000 человек). За пределами страны наибольшее число случаев (свыше 10 000 заболевших и более 160 скончавшихся, по данным на 4 марта) заражения зарегистрировано в Южной Корее, Иране и Италии. Вирус был обнаружен у граждан более 70 стран, в том числе и у россиян. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.