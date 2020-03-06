«Алроса» оценила влияние коронавируса на алмазную отрасль
Вспышка коронавируса и попытки властей контролировать его распространение стали «черным лебедем» для алмазной отрасли, но она оказалась хорошо подготовлена к ситуации благодаря отраслевому кризису в прошлом году, заявил заместитель генерального директора «Алросы» Евгений Агуреев на встрече с долгосрочными клиентами компании и представителями Antwerp World Diamond Center (AWDC) в Антверпене. «Вирус спровоцировал неопределенность, и наши клиенты с осторожностью смотрят на ситуацию и новые вызовы, с которыми мы столкнулись, но именно благодаря только что пережитым трудностям наша отрасль хорошо подготовлена к этой ситуации», — сказал Агуреев.
Он отметил, что запасы бриллиантов в среднем сегменте алмазопровода гораздо ниже, чем были год назад, а сбытовая политика алмазодобытчиков уже адаптирована к рыночной волатильности. Агуреев добавил, что компания готова и дальше придерживаться гибкой сбытовой политики для поддержки своих клиентов.
Падение продаж алмазов «Алросы» и De Beers (на их долю приходится половина мирового производства алмазов) в 2019 г. эксперты связывают с замедлением спроса на крупнейших рынках – в Китае и США (более 70% мирового потребления бриллиантовой продукции) – и образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров.