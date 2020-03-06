«Алроса» оценила влияние коронавируса на алмазную отрасль

Вспышка коронавируса и попытки властей контролировать его распространение стали «черным лебедем» для алмазной отрасли, но она оказалась хорошо подготовлена к ситуации благодаря отраслевому кризису в прошлом году, заявил заместитель генерального директора «Алросы» Евгений Агуреев на встрече с долгосрочными клиентами компании и представителями Antwerp World Diamond Center (AWDC) в Антверпене. «Вирус спровоцировал неопределенность, и наши клиенты с осторожностью смотрят на ситуацию и новые вызовы, с которыми мы столкнулись, но именно благодаря только что пережитым трудностям наша отрасль хорошо подготовлена к этой ситуации», — сказал Агуреев.