Крупнейшие производители алмазов сокращают добычу и продажу
За 2019 г. продажа алмазов «Алросы» и De Beers (на их долю приходится половина мирового производства алмазов) упадет на 25 и 31% соответственно, пишут аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре алмазной отрасли. Это связано с замедлением спроса на крупнейших рынках – Китая и США (более 70% мирового потребления бриллиантовой продукции) – и образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров, поясняют эксперты.
Давление на рынок оказывает и ситуация в Индии – на нее приходится 90% мировой огранки алмазов. Импорт Индией алмазного сырья упал с почти $1,8 млрд в январе 2018 г. до порядка $800 млн в сентябре 2019 г., говорится в материалах «ВТБ капитала». Ужесточение условий кредитования ограночных предприятий в Индии, вызванное серией скандалов, когда некоторые огранщики использовали кредитные ресурсы не по назначению, а также общей ситуацией в финансовом секторе, привели к сокращению доступных средств для финансирования отрасли огранки в Индии на треть, т. е. примерно на $3–4 млрд, пояснил через представителя генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов: «Как следствие, огранщики стали резко снижать закупки сырья».