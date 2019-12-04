Крупнейшие производители алмазов сокращают добычу и продажу

Давление на рынок оказывает и ситуация в Индии – на нее приходится 90% мировой огранки алмазов. Импорт Индией алмазного сырья упал с почти $1,8 млрд в январе 2018 г. до порядка $800 млн в сентябре 2019 г., говорится в материалах «ВТБ капитала». Ужесточение условий кредитования ограночных предприятий в Индии, вызванное серией скандалов, когда некоторые огранщики использовали кредитные ресурсы не по назначению, а также общей ситуацией в финансовом секторе, привели к сокращению доступных средств для финансирования отрасли огранки в Индии на треть, т. е. примерно на $3–4 млрд, пояснил через представителя генеральный директор «Алросы» Сергей Иванов: «Как следствие, огранщики стали резко снижать закупки сырья».