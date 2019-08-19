Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Алмазы останутся на складе

Продажи алмазов «Алросой» могут упасть до минимального за четыре года уровня

Спрос на ювелирную продукцию сокращается из-за нестабильности в мировой экономике

«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов в 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн каратов, сообщила компания в отчете. Во II квартале по сравнению с первым продажи снизились на 22% до 8,3 млн каратов, за первое полугодие они упали на 16% до 18,9 млн каратов в сравнении с первым полугодием 2018 г. Выручка за полугодие сократилась на 24% до 127,9 млрд руб., чистая прибыль – на 36% до 37,5 млрд руб., а EBITDA – на 37% до 56,5 млрд руб.

На деятельность компании влияли неблагоприятные внешние факторы, поясняет заместитель генерального директора «Алросы» Алексей Филипповский (его слова приводятся в сообщении): «Замедление продаж ювелирной продукции из-за глобальной макроэкономической неопределенности, вызванной обострением торговых споров, избыточный уровень запасов алмазно-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и ритейле, сложности с привлечением финансирования индийским ограночным комплексом».

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