«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию в связи со снижением спроса, говорится на сайте перевозчика. В частности, с 10 по 28 марта отменяются некоторые рейсы в Рим и Милан, с 10 по 26 марта сокращается частота полетов в Сеул, а с 11 по 27 марта — в Ханой. Пассажирам с билетами, оформленными до 6 марта, в города Китая (включая Гонконг), Италии, Ирана и Южной Кореи разрешается без дополнительной платы изменить дату вылета на любую не позднее 31 мая. Ранее «Аэрофлот» объявил о временной приостановке рейсов в Гонконг.