«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию в связи со снижением спроса, говорится на сайте перевозчика. В частности, с 10 по 28 марта отменяются некоторые рейсы в Рим и Милан, с 10 по 26 марта сокращается частота полетов в Сеул, а с 11 по 27 марта — в Ханой. Пассажирам с билетами, оформленными до 6 марта, в города Китая (включая Гонконг), Италии, Ирана и Южной Кореи разрешается без дополнительной платы изменить дату вылета на любую не позднее 31 мая. Ранее «Аэрофлот» объявил о временной приостановке рейсов в Гонконг.
5 марта генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал о «больших» убытках авиакомпании из-за распространения коронавируса. Отвечая на вопрос, планирует ли «Аэрофлот» полностью приостановить полеты в Китай из-за снижения спроса, Савельев сказал, что «все значительно сложнее». Он добавил, что отмена рейсов в Китай «не решает проблему изоляции от потенциальных носителей вируса», так как у туристов есть возможности прилететь в Россию транзитом через другие страны.
По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, на 6 марта в мире зафиксировано 101 587 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). 80 573 из них в Китае, 6 593 — в Южной Корее, 4 636 — в Италии. Во Вьетнаме зафиксировано 16 случаев.