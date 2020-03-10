Reuters: Минэнерго позвало нефтяные компании обсудить провал переговоров с ОПЕК
В среду, 11 марта, Министерство энергетики России проведет встречу с представителями российских нефтяных компаний, передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, на встрече будут обсуждать будущее сотрудничество с Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК). «Мы планируем обсудить вопрос, следует ли возвращаться к сотрудничеству с ОПЕК или нет», – сказал один из источников.
Крупнейший российский производитель нефти – «Роснефть» – выступает против сделки с ОПЕК, утверждая, что предыдущее сокращение добычи позволило США увеличить свою долю на рынке, пишет агентство. В свою очередь второй по величине производитель нефти в России – «Лукойл» – позитивно настроен в вопросе сотрудничества с ОПЕК, напоминает Reuters.
С 1 апреля перестанет действовать соглашение России и ОПЕК, ограничивающее наращивание нефтедобычи. Продление сделки стороны обсуждали 6 марта, на министерской встрече в Вене. ОПЕК предложила дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей до конца 2020 г., в том числе не входящими в картель странами – на 0,5 млн. Москва была готова продлить сделку на прежних условиях, но не сокращать производство. Это позволило бы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, утверждал министр энергетики Александр Новак. Провал переговоров спровоцировал 25%-ное падение цен на нефть в понедельник (до $30 за баррель), что является четырехлетним минимумом, отмечает Reuters.