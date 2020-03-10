Reuters: Минэнерго позвало нефтяные компании обсудить провал переговоров с ОПЕК

С 1 апреля перестанет действовать соглашение России и ОПЕК, ограничивающее наращивание нефтедобычи. Продление сделки стороны обсуждали 6 марта, на министерской встрече в Вене. ОПЕК предложила дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей до конца 2020 г., в том числе не входящими в картель странами – на 0,5 млн. Москва была готова продлить сделку на прежних условиях, но не сокращать производство. Это позволило бы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, утверждал министр энергетики Александр Новак. Провал переговоров спровоцировал 25%-ное падение цен на нефть в понедельник (до $30 за баррель), что является четырехлетним минимумом, отмечает Reuters.