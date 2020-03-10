Россия и Саудовская Аравия сообщили о планах увеличить добычу нефти

По данным ЦДУ ТЭК, в 2019 г. Россия добывала в среднем 11,25 млн баррелей в сутки. Вероятно, сейчас Россия сохраняет суточную добычу на уровне прошлого года, и это рекордный объем за весь постсоветский период, говорит Юшков: «К моменту подписания соглашения ОПЕК+ мы вышли на исторический рекорд суточной добычи, и сокращение в рамках соглашения шло от этого высокого уровня, поэтому, несмотря на все ограничения добычи, Россия ежегодно наращивала производство нефти в годовом выражении». Учитывая, что развал соглашения и заявления Саудовской Аравии о скидках уже обвалили цены, планы России повысить добычу на 500 000 баррелей усугубят панику на бирже, считает Юшков: «В случае начала повышения добычи и в России, и в Саудовской Аравии произойдет новая волна падения цен».