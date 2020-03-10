Россия и Саудовская Аравия сообщили о планах увеличить добычу нефти
Россия в краткосрочном периоде может увеличить добычу нефти на 250 000–300 000 баррелей в сутки, в перспективе – до 500 000 баррелей в сутки, сказал министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». В феврале Россия добывала в сутки 11,29 млн баррелей нефти с конденсатом (данные ЦДУ ТЭК).
Также о намерениях нарастить добычу заявила национальная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. В апреле она планирует добывать до 12,3 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера. До сих пор королевство удерживало суточную добычу в пределах 9,7 млн баррелей.
Точные данные об имеющемся резерве мощностей российские компании не раскрывают, но дополнительные 500 000 баррелей они, вероятно, смогут добыть, хотя и не сразу, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть запущены новые проекты, которые не запускались из-за ограничений ОПЕК+, с другой стороны, возможно, сократится добыча на участках, которые станут нерентабельными при текущей цене нефти, полагает он: «Также Минэнерго может включать в свои отчеты добычу попутного нефтяного газа, чтобы формально повысить уровень добычи».
С 1 апреля прекращают действовать ограничения на наращивание добычи нефти. В этот день заканчивается соглашение между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (так называемая сделка «ОПЕК+»). Согласно пока действующей квоте участники соглашения должны добывать на 1,7 млн баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 г. Продление сделки обсуждали в пятницу, 6 марта, на министерской встрече. ОПЕК предлагала дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей до конца 2020 г., в том числе не входящими в картель странами – на 0,5 млн. Таким образом картель планировал поддержать цены на нефть, снижающиеся из-за эпидемии коронавируса и последовавшего снижения спроса на топливо.
Москву эти условия не устроили: российские нефтяники были согласны лишь на продление сделки на прежних условиях. Это позволило бы лучше оценить влияние коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть, сказал министр энергетики Александр Новак на встрече с премьером Михаилом Мишустиным 9 марта: «Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».
В ответ на развал сделки обрушились цены на нефть: в пятницу баррель нефти Brent подешевел на 9,4% до $45,27, а в понедельник, после того как Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу и предоставить скидки покупателям, цены упали на 30% до $31,29. Во вторник по состоянию на 14.00 мск стоимость Brent составляла $37,40 за баррель.
По данным ЦДУ ТЭК, в 2019 г. Россия добывала в среднем 11,25 млн баррелей в сутки. Вероятно, сейчас Россия сохраняет суточную добычу на уровне прошлого года, и это рекордный объем за весь постсоветский период, говорит Юшков: «К моменту подписания соглашения ОПЕК+ мы вышли на исторический рекорд суточной добычи, и сокращение в рамках соглашения шло от этого высокого уровня, поэтому, несмотря на все ограничения добычи, Россия ежегодно наращивала производство нефти в годовом выражении». Учитывая, что развал соглашения и заявления Саудовской Аравии о скидках уже обвалили цены, планы России повысить добычу на 500 000 баррелей усугубят панику на бирже, считает Юшков: «В случае начала повышения добычи и в России, и в Саудовской Аравии произойдет новая волна падения цен».
«Когда экспортеры вступят в реальное ценовое противостояние, наращивая объемы добычи (это может стать реальностью уже в апреле), нефтяные цены могут продолжить снижение, временно опускаясь ниже отметок в $30, тяготея к уровням в $20–25», – говорит главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Поддержка самих российских нефтяников и бюджетных доходов, вероятно, будет реализовываться за счет существенного ослабления курса российской валюты, а также действия механизма бюджетного правила, полагает эксперт.
Всего в 2019 г. в России было добыто 560,2 млн т нефти, что на 0,8% больше уровня 2018 г. Больше всего добыли «Роснефть» (195,11 млн т), «Лукойл» (82,12 млн т), «Сургутнефтегаз» (60,76 млн т), «Газпром нефть» (39,15 млн т) и «Татнефть» (29,8 млн т). «Ведомости» ожидают комментарии этих компаний.