«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

«Сила Сибири» – самый масштабный инвестиционный проект «Газпрома» за всю историю компании. Он был запущен в эксплуатацию 2 декабря 2019 г. Строительство первого экспортного газопровода, по которому поставляется нефть в Китай, началось в сентябре 2014 г. Перед этим «Газпром» подписал соответствующий контракт с CNPC. Соглашение рассчитано на 30 лет, в течение этого периода Китаю будет поставлено более 1 трлн кубометров газа с месторождений Восточной Сибири, ранее говорил предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Общая стоимость контракта – около $400 млрд. В 2019 г. по «Силе Сибири» было поставлено 328 млн кубометров газа (11 млн кубометров в сутки).