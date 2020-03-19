Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

По данным на открытие торгов на Лондонской межконтинентальной бирже ICE (9:00 по московскому времени) баррель Brent майского фьючерса торговался по $26,4, а апрельский фьючерс на WTI — по $23,4. В среду 18 марта, по данным на 20:45 мск, цена барреля WTI с поставками в апреле упала на 29,5%, до $20,8 за баррель, Brent с поставкой в мае – на 15,66% до $24,8 за баррель.