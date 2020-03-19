Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
Цены на нефть начали отыгрывать свое падение накануне. На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI — на 12,3%.
По данным на открытие торгов на Лондонской межконтинентальной бирже ICE (9:00 по московскому времени) баррель Brent майского фьючерса торговался по $26,4, а апрельский фьючерс на WTI — по $23,4. В среду 18 марта, по данным на 20:45 мск, цена барреля WTI с поставками в апреле упала на 29,5%, до $20,8 за баррель, Brent с поставкой в мае – на 15,66% до $24,8 за баррель.
По прогнозам Goldman Sachs, в 2020 г. из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нефть упадет на рекордные 1,1 млн баррелей в день. Цена нефти марок Brent и WTI во II квартале 2020 г. может упасть до $20 за баррель. Но затем может произойти отскок и в III и IV кварталах цены поднимутся до $30 и $40 за баррель.
Нефть начала дешеветь в январе, когда за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Обвал случился 9 марта после развала сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия сразу же объявили о намерении существенно нарастить добычу. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками.