Bosco займется производством медицинских масок
Компания Bosco di Ciliegi, продающая одежду и предметы роскоши, начала производить медицинские маски для защиты от коронавируса, заявил председатель совета директоров компании Михаил Куснирович. «Мы начинаем на нашей мануфактуре в Калуге производить миллионы этих масок для общего блага», – говорит Куснирович в видеоролике.
По данным оперативного штаба, в России выявлено 199 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа. В Москве скончалась одна инфицированная женщина, но штаб уточнил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Еще в начале февраля в России зафиксировали дефицит и резкое подорожание медицинских масок в некоторых регионах, включая Москву. В начале марта правительство временно запретило вывозить из страны маски, респираторы, перчатки, прочные бахилы и другие средства химзащиты, а также вату, бинты и марлю, «за исключением гуманитарных целей».
Bosco не первый бренд, который решил перепрофилировать часть производства после вспышки эпидемии. Российский производитель косметики Mixit объявил, что из-за ситуации с коронавирусом переориентирует производственные мощности под выпуск антисептических средств. В своем Instagram-аккаунте компания пообещала покупателям сохранить «демократичную стоимость» антисептического геля для рук в 245 руб., несмотря на высокий спрос на эту категорию товаров.
О готовности переориентировать часть производства на выпуск товаров для борьбы с распространением коронавируса также заявил президент парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексей Нечаев. 18 марта он направил письмо об этом мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь с ускоренной сертификацией товара, который обещал безвозмездно передать оперативному штабу по контролю ситуации с коронавирусом, пишет «Коммерсантъ».