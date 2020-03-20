Bosco займется производством медицинских масок

По данным оперативного штаба, в России выявлено 199 случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа. В Москве скончалась одна инфицированная женщина, но штаб уточнил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Еще в начале февраля в России зафиксировали дефицит и резкое подорожание медицинских масок в некоторых регионах, включая Москву. В начале марта правительство временно запретило вывозить из страны маски, респираторы, перчатки, прочные бахилы и другие средства химзащиты, а также вату, бинты и марлю, «за исключением гуманитарных целей».