Власти двух регионов сообщили о резком росте цен на медицинские маски
Власти двух регионов сообщили, что зафиксировали рост цен на медицинские маски. Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская заявила в понедельник, 3 февраля, что в регионе ценник вырос с 1 рубля до 35 рублей, сообщает ТАСС. В Забайкальском крае маски, стоившие 1 руб. 20 коп., подорожали до 10 рублей, рассказала заместитель председателя правительства региона Аягма Ванчикова.
По словам Ванчиковой, региональному Минздраву уже поручено провести мониторинг наличия медицинских средств и препаратов, в том числе медицинских масок. Власти края попросили производителей ускорить поставки масок в регион на фоне новостей о том, что за последнюю неделю был реализован трехгодичный объем этого товара. В Курской области, по словам Хмелевской, дефицита пока нет, но власти региона готовы обеспечить наличие медицинских масок в аптеках в случае ажиотажа.
Использование масок — одна из мер, которая содержится в рекомендациях Минздрава по борьбе с распространением коронавируса. Дефицит масок наблюдается в московских аптеках. По данным «Ведомостей», за первые дни февраля товар закончился во множестве столичных аптек. К концу воскресенья, 2 февраля в крупных онлайн-аптеках медицинские маски либо отсутствовали, либо были в наличии не во всех точках.
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря прошлого года. Число зараженных в Китае ранее превысило 17 тысяч человек, из которых более 350 умерли. Заболевание выявили еще в 23 странах, включая Россию, где зафиксировано два случая заражения вирусом.