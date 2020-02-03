Власти двух регионов сообщили о резком росте цен на медицинские маски

По словам Ванчиковой, региональному Минздраву уже поручено провести мониторинг наличия медицинских средств и препаратов, в том числе медицинских масок. Власти края попросили производителей ускорить поставки масок в регион на фоне новостей о том, что за последнюю неделю был реализован трехгодичный объем этого товара. В Курской области, по словам Хмелевской, дефицита пока нет, но власти региона готовы обеспечить наличие медицинских масок в аптеках в случае ажиотажа.