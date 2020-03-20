Загруженность метро в Москве снизилась на треть из-за коронавируса

О возможности закрытия общественного транспорта и метро «Ведомостям» ранее сообщали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству. Такие меры будут действовать во время режима чрезвычайной ситуации, он также подразумевает закрытие въезда в город и запрет на передвижение по городу без разрешения. Позже заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом опровергает информацию об общегородском карантине.