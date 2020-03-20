Загруженность метро в Москве снизилась на треть из-за коронавируса
Со 2 по 19 марта число поездок на метро и Московском центральном кольце (МЦК) снизилось на 30%, а поездки среди школьников и студентов – на 60%, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram. Он отмечает, что не уменьшает количество подвижного состава, из-за чего в метро и поездах МЦК стало на треть свободней. При этом загруженность электропоездов снизилась на 10%.
Число поездок на наземном транспорте снизилось на 24%, а на такси и машинах каршеринга – на 10%. По данным московского дептранса, на 15% сократились заказы такси в аэропорты, ММДЦ «Москва-сити» и офисные кластеры «Яндекса» и Сбербанка. Люди стали чаще ездить на такси в торговые центры, а также пользоваться курьерскими тарифами, отмечают в департаменте.
Ранее дептранс объявлял, что в 2020 г. пункты проката будут открыты раньше, чем в прошлом году: система «Велобайк» заработает с 10 апреля. Доступность велосипедов снижает количество перемещений на общественном транспорте, утверждают в департаменте.
О возможности закрытия общественного транспорта и метро «Ведомостям» ранее сообщали несколько человек, близких к мэрии и федеральному правительству. Такие меры будут действовать во время режима чрезвычайной ситуации, он также подразумевает закрытие въезда в город и запрет на передвижение по городу без разрешения. Позже заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом опровергает информацию об общегородском карантине.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 19 марта, всего в мире выявлено более 209 000 случаев заболевания коронавирусом, из них свыше 8700 закончились летальным исходом. В России число заболевших достигло 253 человек, рекорд по зафиксированным за день случаям обновляется второй день подряд.