Герман Греф вернулся в офис Сбербанка после карантина

Требование изолироваться по прибытии в Россию было введено в Москве 5 марта. Сначала оно действовало на возвращение из отдельно указанных стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, впоследствии оно было расширено на все зарубежные страны. 19 марта главный государственный санитарный врач Анна Попова постановила ввести аналогичный карантин во всех регионах России.