Герман Греф вернулся в офис Сбербанка после карантина
Президент Сбербанка Герман Греф вышел в офис после двухнедельной работы из дома, сообщает пресс-служба Сбербанка. На удаленную работу Греф переходил после возвращения из поездки в ряд европейских стран.
О том, что Греф находился на самоизоляции, Сбербанк сообщил в начале прошлой недели, 16 марта. Члены правления и часть офисных сотрудников банка были переведены на режим работы из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Требование изолироваться по прибытии в Россию было введено в Москве 5 марта. Сначала оно действовало на возвращение из отдельно указанных стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, впоследствии оно было расширено на все зарубежные страны. 19 марта главный государственный санитарный врач Анна Попова постановила ввести аналогичный карантин во всех регионах России.
Число больных COVID-19 в России достигло 438 человек, 262 случая зафиксированы в Москве. Всемирная организация здравоохранения сообщает более чем о 292 000 случаев заболевания в мире, в ходе болезни скончалось более 12 700 человек.