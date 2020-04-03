Путин допустил сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения о снижении добычи, и с 1 апреля оно перестало действовать. Это решение, а также заявления стран Ближнего Востока о скидках и наращивании добычи, привели к падению цен на нефть. Путин заявил, что Россия не была инициатором разрыва сделки, «Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишклом высокие, и не хотели, чтобы цены были слишком низкими», – заявил он: по его словам, бюджет страны сформирован из цены нефти в $42/барр.