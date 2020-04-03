Путин допустил сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки
Президент Владимир Путин допустил, что по итогам встречи ОПЕК+ может быть принято решение о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. В ходе видеоконференции с представителями нефтяной отрасли и профильными чиновниками он добавил, что снижение «должно происходить по-партнерски». Министр энергетики Александр Новак согласился с идеей снизить суточную добычу на 10 млн баррелей. Он предложил уменьшить объемы добываемого сырья на несколько месяцев, а затем нарастить их по мере роста спроса.
Новак отметил, что в сокращении добычи должны участвовать страны, входящие и не входящие в ОПЕК, включал Саудовскую Аравию и США. Путин поручил Новаку 6 апреля обсудить возможность такого решения с зарубежными партнерами.
Текущее положение на нефтяных рынках, по словам Путина, негативно влияет на инвестиционные программы и может отразиться на рабочих местах в стране. Конкретно для нефтяной индустрии оно может обернуться технологическими проблемами, особенно при возвращении спроса к докризисным показателям. «Это рано или поздно случится, и вы это знаете как нельзя лучше знаете», – сказал Путин нефтяникам.
В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения о снижении добычи, и с 1 апреля оно перестало действовать. Это решение, а также заявления стран Ближнего Востока о скидках и наращивании добычи, привели к падению цен на нефть. Путин заявил, что Россия не была инициатором разрыва сделки, «Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишклом высокие, и не хотели, чтобы цены были слишком низкими», – заявил он: по его словам, бюджет страны сформирован из цены нефти в $42/барр.
Нефть Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) подоражала на $1/барр. после слов Путина, однако затем вернулась к прежней цене. Последний контракт на июньские поставки Brent был заключен по цене $32,76/барр. Нефть Urals в Северо-Западной Европе, цена которой накануне приближалась к $10/барр, к 20.00 мск стоила $19,13/барр., сообщает агентство Refinitiv.